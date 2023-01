LUFTFART: Streiken rammer i alt 16 ulike flyplasser i Spania. Forhandlingene mellom flygelederne og arbeidsgiverne som leverer kontrolltjenester i privatiserte tårn ble brutt 19. januar, skriver Canariavisen.

Flygelederne advarer mot mange kanselleringer på mandag og ber folk sjekke med flyselskapet før de skal ut å reise.

Streikedatoene er 30. januar og 6., 13., 20. og 27. februar. Streiken vil vare i 24 timer på hver av disse datoene. De rundt 160 ansatte som kan bli tatt ut i streik håndterte nesten 30 prosent av all flytrafikk i Spania i 2022, ifølge avisa 20 Minutos.

Nok er nok, sier flygelederne

Det er flygeledere i de privatiserte tårnene i Spania som streiker. Bakgrunnen for streiken er en konflikt om lønn, fridager og stadige kutt. Fagforeningene som representerer de privatiserte flytårnene sier nok er nok.

Disse flyplassene rammes



– Transportdepartementet har fastsatt et minstenivå av flyvninger som må gå, ettersom øygruppen er kritisk avhengige av flyforbindelser. Dermed rammes bare rundt 30 prosent av rutene mellom de forskjellige øyene. Rundt 50 prosent av flyvningene mellom Spania og Kanariøyene vil gå som normalt. For utenriksflyvninger er det derimot fritt frem for de streikende, som ikke trenger å opprettholde noen minimumstjeneste, skriver Canariavisen.

Flyplassene som rammes av streiken er A Coruña, Alicante, Castellón, Madrid - Cuatro Vientos, El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, Jerez, Lanzarote, La Palma, Lleida, Murcia, Sabadell, Sevilla, Valencia, Vigo.