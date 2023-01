Karnevalene feires mellom februar og mars og er kjent for mye moro, humor, parodier og fargerike kostymer dansende ned de spanske gater.

- Men karnevalene i Spania er ikke bare fest. Det er også en gammel tradisjon som kan dokumenteres helt tilbake til Middelalderen. Karneval betyr «farvel til kjøttet» noe som henger sammen med tradisjonen om å ikke spise kjøtt i tiden før påske, skriver den spanske turistorganisasjonen Turespaña i en pressemelding.

Karnevalet blir feiret i ulike regioner over hele Spania, men de aller største festlighetene finner du på Kanariøyene, på øya Tenerife, i den historiske byen Cádiz i regionen Andalucía, i det grønne landskapet i Galicia og på stranden i partybyen Sitges.

Spesielt berømt er karnevalet på Tenerife, dette blir ansett som det største i verden etter det i Río de Janeiro. I år 2000 ble Tenerife utnevnt til «Verdens Karnevalshovedstad» og er i tillegg oppnevt som søsterbyen til Rio de Janeiro.

Karneval i Cadiz Foto: Jose Carrasco / Shutterstock

Cadiz - Andalucia: 16-26. februar



Karnevalet i Cadiz er kjent over hele verden som en stor gatefest. Elleve dager med non-stop moro, originalitet og, mer enn noe annet, massedeltakelse. Hele byen er forvandlet, gatene er fylt med mennesker som er opptatt av å ha det bra og sørge for at alle andre har det bra, synger og koser seg. Hvis du også har lyst til å oppleve den yrende karnevalsfeiringen i Cadiz, bør du legge planer i god tid. Dette er en av de mest etterlengtede begivenhetene på kalenderen og tiltrekker seg tusenvis av mennesker hvert år.

I 2000 ble Tenerife utnevnt til "Verdens Karnevalshovedstad" og er i tillegg oppnevt som søsterbyen til Rio de Janeiro. Foto: Jesus Dsousa

Santa Cruz, Tenerife 20.januar - 26. februar



Det mest brasilianske av alle spanske karneval. Selv om karnevalet i Santa Cruz på Tenerife allerede har startet, topper det seg avslutningsuken/helgen.

Og klimakset kommer på karneval-tirsdag med "el Coso", en spektakulær parade. Dagen etter markerer begravelsen av sardinen slutten på festlighetene:

Karnevalets ånd, symbolisert av sardinen, bæres gjennom gatene på en begravelsesbåre, og blir deretter satt i brann og fortært av flammene til fortvilelse for følget av utrøstelige og «sorgrammede» enker, enkemenn og sørgende.

Den siste avslutningen er imidlertid feiringen av «Piñata Chica» i helgen, med show, danser og parader.

Hvis du planlegger å dra til Santa Cruz de Tenerife-karnevalet, bør du avtale i god tid. På denne tiden pleier det å være stor pågang fra turister som vil ha sol og vakre strender.

Karneval i Aguilas, Spania Foto: Turespaña

Aguilas, Murcia 16-25 februar

Karneval feires entusiastisk i Aguilas, med fire store parader som fyller byen med farger, prakt og skjønnhet.

Noen av de mest slående elementene i fiestaen inkluderer cascarones de confeti (egg fulle av konfetti, som kastes under feiringen) og cuerva (en tradisjonell drink basert på vin og frukt).

De siste årene har papirkostymekonkurransen blitt stadig mer populær, med spektakulære forkledninger laget utelukkende av papir.

Den galisiske byen Xinzo har det lengste karnevalsprogrammet i Spania. Foto: Shutterstock

Xinzo de Lima - 28.januar - 26. februar

Denne galisiske festivalen har det lengste karnevalsprogrammet i Spania.

Den begynner på Fareleiro-søndag (tre uker før karnevalssøndag) og slutter på Piñata-søndag.

Paraden av flåter og tropper ledes av en gruppe tradisjonelle maskerte karakterer kalt «pantallas» som bærer belter med bjeller på.

De er ansvarlige for å sørge for at folk kler seg ut, og de er de beste stjernene i denne feiringen.

Karnevalet i Las Palmas på Gran Canaria har blitt feiret på øyene siden 1574 da et maske- og kostymeball ble organisert. Foto: Turespaña

Las Palmas, Gran Canaria 10.februar - 5. mars



I Las Palmas på Gran Canaria feirer de karneval med sin «Gala de la Reina» (Dronningens Gala) for å krone karnevalsdronningen og hovedparaden «Gran Cabalgata», som tiltrekker seg tusenvis av mennesker hvert år.

Dette er en av de eldste og mest tradisjonelle festivalene på Kanariøyene. Under karnevalet i Las Palmas fylles alle gatene med en eksplosjon av glede, musikk og farger.

Over hele byen er det kostymeparader, tropper som fremfører musikk og danser, murgas – vennegrupper som synger humoristiske sanger – og flåter som paraderer til enhver tid.

Karnevalet i Las Palmas har blitt feiret på øyene siden 1574 da et maske- og kostymeball ble organisert. Denne begivenheten markerte et før og etter i denne øyas historie og har blitt erklært en festival av nasjonal turistinteresse.

Karneval i Verin, Spania Foto: Turespaña

Verin, Galicia 9. februar - 21. februar



På Verín-karnevalet i Galicia inkluderer høydepunktene "fariñadas" (melkamper) og den merkelige maskerte figuren Cigarrón.

Karneval i Badajoz, Spania Foto: Shutterstock

Badajoz, Extremadura 17. februar - 26. februar

Noen av begivenhetene som finner sted i løpet av de fem dagene inkluderer: Murgas-konkurransen (på fredag), den store karnevalparaden (med dusinvis av musikalske grupper og tusenvis av mennesker) og til slutt, for å avslutte festivalen, begravelse av sardinen finner sted (på fastelavn).

Flere og flere mennesker kommer hvert år, fra Spania og utlandet, og i Badajoz finner du moro og glede for alle.

Karnevalsdronningen av Gran Canaria - se om du kan finne henne... Foto: Turespaña

Over hele Spania

Alle spanske karneval er åpne for alle og tar imot folk i alle aldre og med helt forskjellige bakgrunner. Dette gjør karnevalet til et «must» for alle som besøker Spania i februar.

Av andre karneval som har fått stempelet "av nasjonal turistinteresse" anbefaler den spanske turistorganisasjonen Turespaña disse:

Villarrobledo - 16. februar - 26. februar

La Bañeza - 17. februar - 23. februar

Miguelturra - 17. februar - 26. februar

Herencia - 11. februar - 22. februar