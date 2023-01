Flyr-krisen: Reiseforsikring dekker ikke konkurs

Mandag morgen ble det kjent at flyselskapet ikke har lykkes med sin alternative finansieringsplan, og at styret nå vurderer om det er muligheter for videre drift. Alle flyvninger til Malaga, Alicante og Las Palmas mandag går som normalt.

– Selskapet har ingen planlagte flygninger tirsdag, og informasjon om framtidige flygninger blir delt så snart som mulig, opplyser selskapet.

Så langt er det uvisst hvordan hjemtransporten eventuelt skal ordnes.

– Vi har stor forståelse for at denne situasjonen skaper usikkerhet hos de reisende. Vi ber alle som har bestilt reiser med oss om å følge med på oppdateringer direkte fra Flyr eller på www.flyr.com, heter det i en melding på selskapets hjemmeside.

– Mange som kontakter oss



– Det er mange som kontakter oss nå i kjølvannet av meldingen som kom i morges. De ønsker å vite om de har noen form for sikkerhetsnett i reiseforsikringen dersom dette ender med at flyselskapet går konkurs, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If og Europeiske Reiseforsikring i en pressemelding.

– Reiseforsikringen gjelder som normalt, og dekker hendelser som avbestilling grunnet sykdom, forsinkelser, tyverier og en del andre uforutsette hendelser. Men en forsikring dekker ikke konkurser, sier han.

– Lurt å ha litt is i magen

– Slik situasjonen er nå kan det nok lønne seg å seg å sitte på gjerdet og vente på ny informasjon fra selskapet. Ved en konkurs kan man fort bli sittende igjen med regningen for billetter man ikke får benyttet seg av, og det er noe vi ikke unner noen, sier Handeland.

– Hvis du absolutt må bestille en reise nå, og det ikke finnes gode alternativer, kan det være lurt å velge en fleksibel billett, og ikke minst bruke et kredittkort. Da betaler du med bankens penger og kan stå sterkere hvis noe skulle skje, sier Andreas Handeland.