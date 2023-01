Flyr lyktes ikke med finansieringsplanen – styret vurderer alternativer for videre drift

Flyselskapet Flyr kom ikke i mål med den nye finansieringsplanen. Situasjonen er alvorlig, og styret skal vurdere om det finnes alternativer for videre drift.

Selskapet presiserer i en pressemelding at mandagens flygninger til Malaga, Alicante og Las Palmas går som normalt. Selskapet har ingen planlagte flygninger tirsdag, og informasjon om framtidige flygninger blir delt så snart som mulig, opplyser selskapet.

I november i fjor gikk Flyr inn for en redningsplan som skulle sikre selskapet 700 millioner kroner i friske midler. Denne forutsatte en kurs per aksje på minimum ett øre, men aksjekursen har over tid ligget under det som var nødvendig for å kunne gjennomføre planen.

Selskapet har siden før jul derfor jobbet med en alternativ finansieringsplan.

– Dessverre har ikke Flyr lyktes med den alternative finansieringsplanen og befinner seg nå i en situasjon der styret må vurdere om det finnes alternativer for videre drift, sier styreleder Erik Braathen i Flyr.

Mangel på fly

Braathen sier at Flyr som følge av global mangel på fly, har opplevd stor etterspørsel etter charteroppdrag og utleie av fly og mannskap til andre.

– Før jul hadde vi fremforhandlet en avtale med et europeisk flyselskap tilsvarende seks fly i produksjon i perioden mars til oktober, forutsatt at vi hadde en alternativ finansieringsplan på plass. Selskapet og de finansielle rådgiverne forventet at denne avtalen ville resultere i at man lyktes med den alternative finansieringsplanen, sier styrelederen.

Etter at Oslo Børs åpnet mandag morgen falt aksjekursen til Flyr med rundt 70 prosent til 0,2 øre.

– Synd for den norske forbrukeren

Investor Jan Petter Sissener er gjennom sitt fond største aksjonær i Flyr. Han sier til Dagens Næringsliv at han fremdeles har tro på selskapet.

– Men tydeligvis er det ingen andre som har det. Jeg aksepterer det de sier nå, så får vi se hva styret greier å finne på. Vi har visst at selskapet var på pengejakt, og jeg hadde håpet og trodd at flere enn meg kunne regne dette hjem, sier han.

Sissener understreker overfor E24 at aksjeposten hans i Flyr kun utgjør en liten del av fondets portefølje, og at de ikke vil bruke så mye tid på Flyr.

– Men det er veldig synd for den norske forbrukeren, sier han.

Sissener har ikke bestemt seg for hva han vil gjøre videre.

– Klarer ikke å fylle flyene

Professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole sier til E24 at mandagens nyhet kan bety kroken på døra for Flyr.

– Gitt usikkerhet i resten av markedet, så er spørsmålet om noen er villig til å betale nok penger for å se hva som skjer med SAS og sommersesongen, før de eventuelt gir seg, sier Steen.

Han sier at Flyr satset på at Norwegian ikke ville klare seg like godt som de har gjort etter rekonstruksjonen i forbindelse med koronapandemien.

– Nå har vi fire flyselskaper som flyr innenlands i markedet, inkludert Widerøe. Widerøe har også vokst, ikke minst på utland, og er der i direkte konkurranse med Flyr. Alt dette gjør at det blir trangt i det norske markedet. Det er ikke nok bergensere som skal fly til Oslo klokken 7 på morgenen hvor det går tre selskaper innenfor 25 minutter. De klarer ikke fylle flyene, sier Steen.