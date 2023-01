Apollo: Charter fra Alta til Kreta

CHARTERFERIE: Etter to år med pandemi er Apollo endelig tilbake igjen med direkterute fra Alta til Kreta – som eneste turoperatør i landet. Charterruten starter 4. mai.

- Det har alltid vært viktig for Apollo å ha et godt og bredt tilbud fra hele Norge, men under pandemien måtte vi dessverre nedjustere noe. Nå har vi derimot endelig en restriksjonsfri sommer i vente, og da er det klart vi måtte få Kreta på plass fra Alta igjen, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo, i en pressemelding.

Beregninger gjort av reisearrangøren viser at 6 av 10 charterreiser fra Norge i sommer vil gå til Hellas – og Kreta ser ut til å bli sommerens mest populære reisemål i Apollos kundegruppe.

Fra Alta til Mallorca via Oslo



Fra Alta flyr man til Heraklion og Kretas – som byr på flotte feriebyer som Rethymnon – kjent for sin milelange sandstrand og pittoreske gamleby, og Plakias – en uberørt perle hvor Apollo blant annet har åpnet sitt nyeste Mondo Family-hotell.

I tillegg til den tradisjonelle charterreisen til Kreta lanserer Apollo pakkereiser med rutefly fra Alta til Mallorca. Selve flyreisen innebærer en mellomlanding i Oslo, men til gjengjeld blir det avreiser hver eneste dag i uken fra 1. mars til 30. november – og man kan velge å være borte alt fra en langhelg til en hel måned.