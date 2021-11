Onsdag meddeler Flyr at de fra og med 14. desember vil sette opp ruten. Las Palmas, som er den største byen på Kanariøyene, har gjennom en årrekke vært en feriefavoritt blant nordmenn.

Det vil i første omgang være to ukentlige avganger, som økes til tre fra januar 2022.

– Vi vet at mange har ventet på Las Palmas, og det er med glede at vi nå åpner for at flere reiselystne nordmenn kan dra til Gran Canaria fra desember, sier kommersiell direktør i Flyr, Thomas Ramdahl, i en pressemelding.

– Helt spinnvilt

Billetter er tilgjengelig fra i underkant av 800 kroner, ifølge selskapet.

Til sammenligning kostet Norwegians billetter flere tusen kroner mer på samme rute onsdag formiddag, skriver reisenettstedet Flysmart24.

Dermed kan det ligge an til en skikkelig priskrig mellom selskapene på strekningen.

– Alle skal til ferieøya Gran Canaria. Det er jo helt spinnvilt, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, til flysmart24.

– Skal tilby konkurranse

Flyr ble etablert høsten 2020.

I Norge har selskapet ruter til Tromsø, Bodø, Evenes, Trondheim, Bergen og Stavanger.



– Flyr er et nytt flyselskap som skal tilby konkurranse i det norske markedet. Og pris er et virkemiddel for at nye kunder prøver oss og forhåpentligvis kommer tilbake til oss fordi de er fornøyd med den hyggelige servicen om bord. Vi kommenterer generelt ikke rundt våre prisøkninger, sier kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr til DinSide.