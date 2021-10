Etter 18 måneders nedstenging og svært strenge reiserestriksjoner, er det mange nordmenn som planlegger en utenlandstur neste år.

Flere reiseselskap har meldt om økt etterspørsel etter at Norge gjenåpnet og lempet på reiserådene.

Sommeren 2022 kan derfor bli en reise-boom av de sjeldne. Det tror flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir. Han spår et bestillingsrush når nordmenn for alvor starter planleggingen av neste års sommerferie.

– Det er grunn til å ta høyde for økning i billettprisene for neste sommer. Det henger sammen med at etterspørselen forventes å bli meget høy. Det driver prisene opp , sier Elnæs til flysmart24.

Populære reisemål åpner opp



Før pandemien var det vanlig å kunne sikre seg billetter til gode priser, både i god tid før og tett oppunder avreise. Nå forventes det at prispresset raskt vil vise seg da det trolig vil bli tøffere kamp om de billettene som blir tilgjengelige.

Maya Bay i Thailand har vært et populært turistmål som følge av filmen «The Beach». Nå som Thailand åpner opp vil reiselystne nordmenn igjen kunne feriere her. Foto: AP Photo/Rajavi Omanee

Stadig flere av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn har allerede åpnet eller er i ferd med å åpne. Det gjelder for eksempel land som Thailand, USA, Spania og Hellas. Dette er land som mange nordmenn har som sin feriefavoritt.



Men også andre og mer eksotiske ferieland vil trolig være gjenåpnet før sommeren. Det samme gjelder de fleste land i Vest-Europa, inkludert Norges nærmeste naboland.

Det betyr også at mange vil få dekket reiselysten til steder de tidligere har feriert, eller til deler av verden de ikke tidligere har besøkt.

– Et betydelig behov for å reise på ferie i 2022



– Jeg tror at det er et betydelig behov for å reise på ferie og å besøke venner og familie i 2022. Dessuten har mange spart opp kapital i løpet av pandemien. Dermed bør det være god kjøpekraft og villighet til å betale noe høyere billettpriser neste sommer, mener flyanalytiker Elnæs.

Neste sommer vil tre aktører ha direkteavganger fra Oslo Lufthavn til de mest populære reisemålene. Det er ventet at konkurransen i Norge vil stå mellom SAS, Norwegian og Flyr.

– Det som overrasker mest, er at veldig mange nordmenn booker neste års sommerferie. Trykket på neste års sommerreiser er høyere enn det pleier å være, sa kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera, til TV 2 da Norge åpnet opp i slutten av september.

– Klart flere i år enn i fjor satser på en utenlandstur



Ifølge en undersøkelse gjennomført av Opinion i september, svarte 29 prosent at de hadde konkrete planer om å reise til utlandet i løpet av året, mens 59 prosent svarte nei.

De fleste nordmenn regner med at de holder seg her i landet ut 2021. Men dette kan endre seg når pandemien er mer på avstand og flere land har fått kontroll på smitten.

– Åpningen av Norge og nye reiseråd vil tvilsomt medføre en folkevandring til utlandet, men klart flere i år enn i fjor satser på en utenlandstur, sa seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Det ble ikke spurt om nordmenns reiseplaner for 2022 i denne undersøkelsen, men flere reiseselskap melder nå om betydelig etterspørsel for neste sommer.