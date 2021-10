Reisehungrige nordmenn har lett etter alt fra flybilletter og pakkereiser til leiebil, hotell og feriehus etter at landet ble gjenåpnet.

Nettstedet Finn sier de opplevde en eksplosiv vekst for reiser til utlandet etter gjenåpningen, og at de forrige uke hadde over en halv million besøk til sine reisesider.

– Den totale trafikken for Finn reise er nå tilbake på 2019-nivå, og det er jo veldig gledelig å se for reiselivsbransjen, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise.

– I løpet av gjenåpningshelgen så vi en trafikkvekst på nesten 300 prosent, så det er helt klart at mange nordmenn er klare for en utenlandsferie eller tur nå.

Han spår at trenden vi ser nå, kommer til å forsterke seg ytterligere i tiden som kommer.

– Det er klart at det ligger et oppspart behov her nå for mange, etter halvannet år med reiserestriksjoner. Om det sprer seg utover, eller om folk slår til med én gang, vil nok variere.