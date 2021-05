Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og mange lengter nok etter en tur til sydligere strøk. De siste ukene har det kommet flere oppløftende nyheter for de som er vaksinert og reiselystne.

Sist uke forlenget regjeringen det globale reiserådet til 1. juli. Det er ventet at et coronasertifikat vil være på plass i første halvdel av juni. Den felles europeiske løsningen er ventet i slutten av samme måned.

Formålet med sertifikatet er at man skal lage et system som på en trygg og sikker måte skal vise at du er vaksinert eller ikke smittebærende fordi du allerede har vært smittet.

Sensommeren peker seg ut

Marie-Anne Zachrisson er sjef for reiseselskapet Ving i Norge. Hun forteller at feriebestillingene retter seg mot siste del av sommersesongen.

– Det er en trend vi har sett tidligere, men nå som vi har kansellert alle våre charterflyvninger i mai og juni så er det nok mange som vurderer å holde sin sommerferie ved Middelhavet fra juli og utover sensommer og høst. Når norske myndigheter om et par uker kommer med mer detaljer om lettelser ved utenlandsreiser regner jeg med at flere kommer å bestille sin neste ferie, sier Zachrisson til ABC Nyheter.

Ving-sjefen forteller at Spania, Hellas, Kypros og Kroatia er de mest populære feriedestinasjonene hos nordmenn.

– Reisemål som Mallorca og Kreta er helt på topp, sier Zachrisson.

Bestillingene svinger

Hos TUI har antall bestillinger økt den siste tiden, men:

Kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren. Foto: TUI

– Vi ser at bestillingene svinger veldig i takt med stemningen ellers i samfunnet. Gode nyheter gir positive utslag i reisebestillinger, og motsatt. Den siste uken har bestillinger økt for alle sesonger som nå ligger ute til salg. Trenden er positiv, selv om vi ikke er i nærheten av et «normalt» reiseår. Sensommeren og vinteren er mest populært, sier kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren, til ABC Nyheter.

– Forventer dere at bestillingene vil øke i tiden fremover?

– Vi har store forventninger til at feriebestillingene vil ta seg opp så snart vi vet mer om når vi faktisk kan begynne å reise igjen. Vi ser at dette har skjedd i alle land som har åpnet opp, og forventer samme effekt her. Usikkerheten vi lever i akkurat nå gjør at mange venter med å bestille, svarer Aspengren.

Blant TUIs bestillinger er Hellas den klare favoritten, med øyene Rhodos, Kreta og Samos på topp.

– For vinteren er Gran Canaria mest booket, forteller Aspengren.