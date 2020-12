Sist ut er danske Piste Group. Selskapet står bak Nortlander, Slopetrotter, Danski, Active Alps og Summitweek.

Turoperatørene har en årlig omsetning på om lag 800 millioner norske kroner. Hvert år reiser 85.000 danske skiturister til skianlegg over store deler av verden , skriver EkstraBladet.

Nedbemanning og lønnsreduksjon var ikke nok for å holde selskapet flytende.

– Drastiske skritt

Nå er det definitivt slutt. Kampen mot coronaviruset har så langt vist seg umulig å vinne. De økonomiske tapene er blitt så store at det ikke lenger er lønnsomt å drive butikk.

– Det er med tungt sinn at vi må kunngjøre at corona-krisen har gjort Piste Group så økonomisk utfordret at vi må ta så drastiske skritt som å søke om konkurs. Så lenge vi ikke kan sende danskene på ski, har vi ingen omsetning, og utsiktene til at vi kan få lov til det er lange, sier styreleder og medeier Casper Lykke Pedersen i en pressemelding, ifølge standby.dk.

– Vi tror at markedet vil ta seg opp igjen

Selskapet håper likevel på å kunne gjenoppta og videreføre deler av virksomheten hvis etterspørselen tar seg opp og selskapet kan rekonstrueres.

– Det eneste lyspunktet i denne triste situasjonen er at vi kan se at gjestene våre virkelig vil på skiferie så snart forholdene tillater det. Så vi tror at markedet vil ta seg opp igjen på et eller annet tidspunkt, sier styreleder Casper Lykke Pedersen.

De som allerede har bestilt skiferie vil få pengene tilbake via Reisegarantifondet.