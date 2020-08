Turistmagneten Kanariøyene har vært eksponert for lite smitte av covid-19, men de siste ukene har trenden snudd kraftig.

På lørdag ble det registrert 291 nye tilfeller av coronaviruset på Kanariøyene, ifølge lokalavisen Canarias7. Det er ny dagsrekord.

Den siste uken har 87 personer blitt innlagt på sykehus med covid-19. Gran Canaria blir omtalt som episenteret av pandemien på Kanariøyene.

90 prosent av de nye smittetilfellene på den gjelder personer under 30 år, skriver Canarias7.

Nordmannen Inge Bjart Torkildsen har bodd på Tenerife de siste ni årene. Torkildsen har nå valgt å reise hjem til familien i Flekkefjord, og frykter at den populære ferieøya i Atlanterhavet kan bli stengt ned.

– Det blir stadig flere smittede på øyene, og vi merker myndighetenes tiltak også på Tenerife. Diskotekene er stengt, barer stenges. Det er også økende sosial uro i den lokale befolkningen, spesielt de som ikke har noen klare arbeidskontrakter, sier Torkildsen til flysmart24.

Norges grense for grønne land er satt til 20 smittetilfeller per 100.000 innbygger siste to uker. I helgen var dette tallet 78 tilfeller på Kanariøyene, nesten fire ganger så høyt som Norges grense, ifølge flysmart24.

I sluttet av juli var dette tallet på 8 smittetilfeller på Kanariøyene. Ettersom øygruppen går under Spania er øygruppa betegnet som et rødt land av norske myndigheter.