Svensker stenges ute når feriefavoritt åpner

– Det er uheldig at svenskene blir utestengt fra Kypros, sier sosialminister Lena Hallengren (S) til TV4

Turister fra 19 europeiske land får snart slippe inn i to puljer. Turister fra 13 land er velkommen fra og med 9. juni, mens seks land får klarsignal 20. juni.

Nordmenn er allerede utpekt til å delta i den første gruppen turister som Kypros åpner grensen for. Dansker, finner, tyskere og bulgarere står også først i køen.

Les også: Oxford-studie: Sverige har høyest coronadødelighet i verden

Høye dødstall og mange smittede



Sverige må trolig vente på grunn av sine høye corona-dødstall sammenlignet med sine naboland. Til sammen er 33.188 svensker til nå smittet, mens 3.992 er bekreftet døde av coronaviruset.

En løpende analyse av dødstallene i pandemien viser at Sverige i deler av mai har vært det landet med høyest dødelighet av covid-19, i forhold til folketallet.

Det viser tall som Universitetet i Oxford og den ideelle organisasjonen Global Change Data har publisert på Our World in Data.

I løpet av mai har Sverige nærmet seg toppen av den dystre statistikken, ifølge Aftonbladet , og 18. 19. og 20. mai var landet på toppen av listen.

– Vi tar til orde for å behandle land likt

Nå får de urovekkende tallene konsekvenser for hvor svenske statsborgere kan reise til og oppholde seg. Det får svenske myndigheter til å reagere.

Fakta om coronapandemien: Så mange er smittet og døde * 5.362.684 personer i 213 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 341.892 (6,4 prosent) av de registrert smittede er døde. * 2.187.423 (40,8 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. Enkelte land registrerer ikke friskmeldinger. * Tilstanden for 53.578 personer (1,9 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall: * USA: 1.653.507 smittet, 97.903 døde * Storbritannia: 257.154 smittet, 36.675 døde (Det offisielle tallet omfatter bare dødsfall etter en positiv virustest. Regnes alle tilfellene der covid-19 er oppført i dødsattesten med, er tallet over 41.000.) * Italia: 229.327 smittet, 32.735 døde * Frankrike: 182.219 smittet, 28.289 døde * Spania: 281.904 smittet, 28.628 døde * Brasil: 339.687 smittet, 21.579 døde * Belgia: 56.810 smittet, 9.237 døde * Tyskland: 179.768 smittet, 8.354 døde * Iran: 133.521 smittet, 7.359 døde * Mexico: 62.527 smittet, 6.989 døde * Canada: 82.892 smittet, 6.277 døde * Nederland: 45.064 smittet, 5.811 døde * Kina: 82.971 smittet, 4.634 døde * Tyrkia: 154.500 smittet, 4.276 døde * Sverige: 33.188 smittet, 3.992 døde * I Norge er 8.332 smittet (235 døde), i Danmark er 11.289 smittet (561 døde), i Finland er 6.568 smittet (306 døde) og på Island 1.804 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometer, FHI, NTB)

– Sverige har under denne krisen vært et land som forsøker å stå for åpne grenser. Samtidig er det klart at mennesker ikke kan reise hvor som helst, men vi tar til orde for å behandle land likt, sier sosialminister Lena Hallengren, skriver SVT.

Statsepidemiolog Anders Tegnell avviser at svensker utgjør en særskilt smittefare hvis de reiser på ferie til Norge og Danmark.

– Når vi kommer fram til sommeren, kan det være at vi har såpass mange immune i Sverige at det kan være sikrere at svensker kommer over grensene enn noen andre, sier Tegnell til NTB før helgen.

– Jeg håper det ikke blir noen særbehandling

Han viser også til at det ikke var italienske turister som førte smitten til Sverige, men svensker som hadde vært i Italia.

Også utenriksminister Ann Linde avviser at det er noen grunn til bekymring for at svensker sprer koronasmitten til nabolandene.

– Jeg håper det ikke blir noen særbehandling, men at vi får en felles grenseåpning for de nordiske landene, sier hun.

15. mai deltok hun på EUs utenriksministermøte hvor blant annet reiserestriksjoner var tema.

Les også: Dette kan du forvente av ABC Nyheters corona-dekning

Svensk UD advarer mot diskriminering



«Fra svensk side legger vi vekt på hva EU-kommisjonen også har sagt, at det ikke skal være diskriminering av forskjellige land, men at det er et felles syn når man åpner opp», skriver svensk UD til nyhetsbyrået TT.

Verken Storbritannia eller Russland er med i noen av puljene. Det er heller ikke Sverige.

Turistene må skaffe seg et helsekort som viser at de er smittefrie tre dager før avreise. Dette gjelder kun fram til 20. juni for personer som er fra landene som utgjør den første puljen.

VIDEO: WHO tar Sveriges coronastrategi i forsvar: – Har satt på plass en sterk helsepolitikk