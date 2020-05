En fersk undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av ABC Nyheter viser at 28 prosent av nordmenn har lyst til å dra til Lofoten i sommer.

– Vi vet at vi bor i en attraktiv region. Jeg trodde egentlig det skulle være flere, sier ordfører Frank Johnsen (Sp) i Vågan kommune i Lofoten spøkefullt.

Vi har stilt spørsmålet: Hvor har du mest lyst til å reise i Norge på ferien din? Det var mulig å velge flere alternativer. 904 respondenter har svart.

Slik har svarene fordelt seg: Lofoten (28 prosent), Geiranger (11 prosent), Oslo (6 prosent), en annen storby (8 prosent), et annet sted (40 prosent), jeg blir hjemme (20 prosent), vet ikke (8 prosent)

– Det betyr veldig mye for oss at mange nordmenn vil komme til Lofoten. Vi har et reiseliv som har ligget nede siden 12. mars. Vi har avlyst mange festivaler. Vi har store mengder hoteller og reiselivsanlegg som står tomme. Vi er veldig positive til å ta imot turister, sier Johnsen.

Hytteforbudet og søringkarantener er opphevet, og norske politikere oppfordrer nordmenn til å ta sommerferien i Norge.

– Lofoten er klar over at det nå går ut en oppfordring om å bruke Norge. Da er vi et ettertraktet område. Jeg er ikke overrasket over at så mange vil komme hit, sier ordfører i Moskenes kommune, Lillian Rasmussen.

– Mye bedre forberedt nå

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy kommune. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Både hytteforbud og søringkarantene ble begrunnet blant annet med at små kommuner ikke har nok kapasitet i sitt lokale helsevesen til å takle større sykdomsutbrudd med covid-19, særlig hvis mange av de syke ikke er hjemmehørende i kommunen.

Denne utfordringen er høyst reell for Lofoten. Regionen har kun ett, relativt lite sykehus, og folketallet mangedobles om sommeren når turistene kommer.

Remi Solberg (Ap) leder regionsrådet for de seks kommunene i Lofoten, i tillegg til å være ordfører i Vestvågøy kommune. Han mener situasjonen er helt annerledes nå enn da hytteforbud og søringskarantene ble innført.

– Vi er mye bedre forberedt nå enn da utbruddet startet, både kommunene og Nordlandssykehuset i Lofoten. Vi vet mer, og har mer kunnskap om covid-19. Vi har lave smittetall og god kontroll på smittesporing. Vi har også en bedre situasjon med tanke på utstyr, og det er varslet at kommunene skal få kapasitet til å teste mye mer, sier Solberg til ABC Nyheter.

Reiselivsaktører forbereder seg nå som best de kan på å holde åpent og ta imot gjester, samtidig som smittevernhensyn blir ivaretatt.

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen lanserte onsdag en felles veileder for reiselivsbedrifter som inneholder detaljerte retningslinjer for smittevern for reiseliv og serveringssteder.

– Vi forbereder oss så godt som overhode mulig, forsikrer Solberg.

Avhengig av turister

Enkelte kommuner i Lofoten er oppe i 20 prosent arbeidsledighet, hovedsaklig fordi reiselivet har stoppet helt opp. Næringslivet i Lofoten er helt avhengig av å få turister i sommer. Uten dem, kommer flere bedrifter til å gå konkurs.

– Det er kjempeviktig å åpne opp på en måte som gjør at vi kan berge næringslivet. Samtidig må det være en god balanse med smittevernhensyn. Det er en utfordring å finne den riktige, gode balansen.

Samtidig mener Solberg næringen har flere utfordringer enn bare smittevernhensyn.

– Selv om det er veldig mange som ønsker å komme hit, så må de klare å komme seg hit. Vi har begrenset kapasitet på fly med de tiltakene som gjelder, og det er betydelig færre avganger. Samferdsel og logistikk er en utfordring.

– Vi kommer til å klare dette

Ordførerne i Vågan, Moskenes og Vestvågøy mener at øyriket i nord er klar for å ta imot norske turister i sommer, og at det vil være trygt for både turister og næringsaktører.

– Vi kommer til å klare dette. Vi har diskutert med fagforeningene, og i verste fall endrer vi ferieplanene for helsearbeidere i regionen. Alle er motivert til å bidra. Vi har etablert en egen coronalegevakt som skal være oppe å gå ut august, sier ordfører Frank Johnsen i Vågan kommune.

Dersom det blir mye smitte og flere blir alvorlig syke, vil situasjonen bli vanskelig å håndtere, ifølge ordføreren. Han tror imidlertid ikke det kommer til å skje.

– Smittespredningen i Norge er under nå 1. Den kommer nok til å øke litt med reising, men det forventes ikke noen smittetopp i sommer.

De seks kommunene som utgjør Lofoten har registrert til sammen 24 tilfeller av coronaviruset så langt.

