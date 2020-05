– ​Widerøe starter i dag et omfattende arbeid med å redusere antall salgbare seter til 50 prosent på alle Widerøes ruteflyginger, skriver selskapet i en pressemelding.

Meldingen kommer i kjølvannet av den nye veilederen for flyreiser, som kom tirsdag. Avstandene om bord på fly kan ikke holde de samme kravene som resten av samfunnet. Derfor ble det i stedet innført at det må være minst ett tomt sete mellom passasjerer som ikke er i samme husstand.

Rammes hardere med mindre fly

Widerøe har mindre fly og færre seter enn konkurrentene. Derfor blir de ekstra hardt rammet av disse reglene og må redusere kapasiteten til 50%, i motsetning til SAS og Norwegian, som med sine tre seter på hver rad, kan redusere med 33 %.

– Vi har nå noen få flyavganger vi tjente litt penger på, men det blir vanskelig nå. Med en så stor begrensning på kapasiteten blir det tilnærmet umulig å tjene penger på kommersiell flyvning i Norge , sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Silje Brandvoll, i Widerøe til NRK.

Konsekvensen av dette blir at det blir færre seter og dyrere billetter, ifølge Widerøe.

– I praksis vil dette bety at det blir færre billetter tilgjengelig fremover, til høyere pris. Som konsekvens vil vi også måtte gjennomgå ruteplan på nytt og det er forventet at enkelte avganger kan bli kuttet, heter det i pressemeldingen.

Ønsket fleksibilitet

Brandvoll melder til rikskringkasteren at selskapet hadde håpet på større fleksibilitet.

– Vi hadde ønsket oss rom for mer skjønn. Anbefalingene fra myndighetene er naturlig der smittepresset er høyt, som i Oslo og Viken, men i store deler av Nord-Norge er det nesten ikke smitte i det hele tatt, og da er dette litt drastisk. Vi skulle gjerne sett at det var større differensiering i anbefalingene som var gitt, sier hun til nrk.no.

I pressemeldingen sier selskapet at de fortløpende tar kontakt med passasjerer for å tilby ombooking av billetter på avganger der kabinfaktoren har vært over 50%.

Kontantstøtte for luftfarten

Onsdag foreslo Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum en egen kontantstøtteordning for flyselskapene.

– Vi er bekymret for at hvis det ikke kommer en ny ordning rettet mot luftfarten, er det fare for at både SAS og Widerøe kommer i en krisesituasjon før høsten, sier Vedum til NTB.

Direktør Torbjørn Lothe i NHO luftfart er klar på at staten må inn med direkte pengestøtte til flyselskapene, i tillegg til den allerede vedtatte krisepakken.

– Om det ikke skjer noe, overlever ikke norsk luftfart sommeren, sa han til Børsen mandag.

Smitteverntiltakene for luftfarten ble utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Samferdselsdepartementet og næringen.