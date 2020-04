Legger ut flyrute mellom Evenes og Bodø på anbud

Widerøe ville legge ned ruten fra 4. mai ut ifra kommersielle vurderinger, men på grunn av coronakrisen ble ruten lagt ned allerede i mars.

Departementet mener at det er viktig å opprettholde et rutetilbud på strekningen ettersom den har stor betydning for både Forsvaret, innbyggere og næringsliv i regionen.

Flyruten innlemmes derfor i den såkalte FOT-ordningen (forpliktelser til offentlig tjenesteytelse), som vil si at staten tildeler kontrakt på rutedriften etter konkurranse. Flyselskap i alle EØS-land blir invitert til å levere tilbud på drift av flyruten.

– Dette rutekuttet rammer mange aktører i storregionen rundt Harstad og Narvik, og særlig viktig er en effektiv forbindelse mellom Narvik og fylkeshovedstaden Bodø, understreker samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Oppstartsdato vil være fra 1. januar 2021, og konkurransen vil bli utlyst før sommeren. . Den nye avtalen vil ha varighet fram til 31. mars 2022, når de øvrige flyrutekontraktene for Nord-Norge løper ut.

Skulle coronasituasjonen tillate det, kan departementet også tildele en avtale om oppstart på et tidligere tidspunkt.