For mer enn fire år siden opphørte all sivil luftfart ved Rygge flyplass utenfor Moss. Men tirsdag i forrige uke landet et sivilt fly der igjen.

Paradoksalt nok kan trafikken ved flyplassen kome til å øke i tiden fremover, til tross for at kommersiell luftfart har krasjet etter at coronakrisen la lokk på det meste av verdens flytrafikk.

Årsaken er at Luftforsvaret har fått utvidet sin dispensasjon fra Luftfartstilsynet. Nå kan de i større grad benytte sivile fly til militære formål, men samtidig har man fått tillatelse til å støtte sivil luftfart.

– De kan ved behov benytte Rygge som alternativ landingsplass eller til treningsflyginger, skriver major Stian Roen, Luftforsvaret talsmann, i en epost til ABC Nyheter.

Sivile flyselskaper kan nå gjøre dette kostnadsfritt så selv om det ikke bidrar økonomisk til Forsvaret, så kan det øke interessen fra flyselskapene.

Den pågående corana-pandemien skal heller ikke utgjøre noen forskjell for om treningen kan gjennomføres eller ikke, opplyser Roen også.

Årsaken til at Luftforsvaret ved luftving 134 i midten av januar søkte om å få endret vilkårene var henvendelser fra SAS om å få kunne benytte landingsplassen til trening og utsjekk for piloter.

I svaret fra Luftfartstilsynet, datert 11. mars 2020, heter det også at eventuelle økte støyproblemer vil være tolererbare og innenfor angitte grenser for omgivelsene.

Om dette vil påvirke planene for en mulig gjenåpning av Moss lufthavn Rygge til neste år, fremkommer ikke i svaret fra tilsynet.

Lufthavnen ble formelt avviklet 1. november 2016 etter at Ryanair la ned basen på flyplassen, etter innføringen av flypassasjeravgiften.