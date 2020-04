Espen Nakstad tror Norgesferie i sommer vil være mulig

Antall daglige nye smittetilfeller av coronaviruset er på vei ned. Antall pasienter som er innlagt på sykehus med covid-19 er redusert fra 324 til 203 på to uker. Flere kommuner i Nord-Norge vil fjerne egne karantenebestemmelser i løpet av kort tid. Barnehagene og skolene skal åpnes gradvis. Hytteforbudet er snart opphevet.

Samtidig fraråder regjeringen alle former for fritidsreiser, og UD opprettholder reiserådet om å ikke dra til andre land inntil videre.

Selv om norske myndigheter varsler at Norge gradvis vil bli åpnet, kan det like gjerne slå motsatt vei dersom smittetallene igjen skulle skyte i været.

Kan vi dra på Norgesferie i sommer? Statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland er blant dem som har oppfordret nordmenn til å dra på ferie i eget land.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er forsiktig optimist.

– Dersom smittesituasjonen i Norge er under kontroll i sommer vil det være mulig å feriere i eget land, forutsatt at noen grunnleggende smittevernregler følges. Norge er et stort land med god plass, derfor vil det mest sannsynlig være mulig å feriere uten at det i seg selv bidrar til økt smittespredning, skriver Nakstad i en e-post til ABC Nyheter.

Noen vaksine kommer ikke til å være klar til sommeren, og han understreker at det fortsatt vil være viktig å holde avstand til hverandre.

– Det er mulig at større turistarrangementer vil kunne bli påvirket av generelle smittevernregler. Regjeringen vil komme tilbake til om konserter og større arrangementer kan gjennomføres i sommer.

Foreløpig er alle større arrangementer forbudt til og med 15. juni.

Aktuelt: Nord-Norges dilemma: Vil ha turister – kan ikke invitere

Mange bestiller Norgesferie

Coronautbruddet har gjort at halvparten av alle nordmenn har endret planene for sommerferien. Nordmenn ser ut til å være inneforstått med at utenlandsferie blir vanskelig i sommer, og mange er i gang med å planlegge Norgesferie.

– Vi ser nå at mange nordmenn bestiller opphold på kjente feriesteder i hele Norge, fra Kragerø til Lofoten. Men det er og selvsagt mange som avventer på grunn av den strenge situasjonen og usikkerheten som rår, sier Ole Michael Bjørndal til ABC Nyheter.

Han er næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, og opplyser om at siutasjonen er desperat for mange bedrifter der kundegrunnlaget har forduftet over natten. En medlemsundersøkelse viser at 7 av 10 bedrifter innenfor servering og uteliv vurderer at det er en reell risiko for at de går konkurs.

Et scenario hvor nordmenn kan reise fritt rundt i Norge i sommer, vil derfor bety mye for reiselivsbransjen.

– Forutsatt at smittevernreglene tillater det, vil mange hoteller og andre reiselivsbedrifter gjenåpne etter hvert. Da trenger de kunder mer enn noen gang. Dette blir en sommer med anledning til å besøke en del av landet man ikke kjenner til, eller utforske nærområdet, sier Bjørndal.

Et scenario hvor nordmenn ikke kan reise fritt rundt i Norge, vil derimot bety kroken på døra for mange.

– Det vil selvfølgelig være svært dramatisk og trolig føre til en rekke konkurser i hele landet.

– Håper vi kan feriere i Norge til sommeren

For reiselivsbransjen handler det om å få nordmenn til å bruke de tilbudene som finnes. Facebook-gruppen «Tilbring sommeren i Norge» har fått nesten 180.000 medlemmer på under tre uker, og oppfordrer oss til å ta ferien i eget land.

– Målet vårt er å inspirere folk til å feriere i Norge. Det er usikre tider vi er i, og vi laget gruppen for å kunne se framover til noe positivt, sier Didrik Hægg til ABC Nyheter.

Han er en av tre sørlandsgründere bak gruppa. Der deles titalls innlegg hver eneste dag. Mange av dem inneholder bilder, videoer og historier fra alle kriker og kroker av Norge.

– Det er helt fantastiske bidrag medlemmene kommer med. Det er utrolig mye positivitet og engasjement, og kjærlighet er en rød tråd i kommentarfeltet.

Mange av innleggene tyder på at nordmenn er i gang med å planlegge sommerferien i eget land. Medlemmer spør om tips til hvor de bør reise med barn, hvor de kan sykle og fiske på fjellet, hvor de bør kjøre med bobilen, hvor de kan leie feriehus som passer deres behov, hvilke campingplasser som er Norges fineste, hva de bør se og oppleve i Oslo og Bergen, og så videre.

Slik situasjonen er i dag, vet vi ikke med sikkerhet at alle ferieformer kan la seg gjennomføre i sommer.

– Jeg er en optimist av natur. Jeg håper vi kan feriere i Norge til sommeren. Samtidig må vi ta de forholdsreglene myndighetene ber oss om. Om det er noe jeg ikke fysisk kan gjøre denne sommeren, så kan jeg bli inspirert i gruppen til å besøke mange norske destinasjoner i framtiden, sier Hægg.

Han mener det er viktig å se framover mot lysere tider, uansett hva førstkommende sommer har å by på. Gründeren mener ikke gruppen bidrar til å gi nordmenn falske forhåpninger for coronasommeren 2020.

– Nei. Jeg håper virkelig vi går en magisk sommer i vente. Men hvis det viser seg at vi må fortsette å ta solidarisk ansvar, og holde oss vekk fra hverandre, er det fint at vi kan finne sammen i en gruppe og ha noe å se fram i tiden etter corona.

Les også: Solberg tror folk kan dra på norgesferie i sommer

SE VIDEO: Ti fantastiske reiseopplevelser du kan ha hjemmefra.