I likhet med fastlands-Spania har det også på Kanariøyene vært praktisert totalt forbud mot å oppholde seg utendørs. De eneste unntakene har vært om man skal handle mat, hente medisiner eller lufte hunden i ti minutter. De som har brutt karantenereglene, er blitt straffet med dyre bøter.

Det nasjonale portforbudet skal etter planen vare frem til og med 26. april. Men tre uker etter at alarmtilstanden ble vedtatt, forsikrer Javier Arranz, medisinsk talsmann for Balearene, ifølge Ultima Hora at Kanariøyene allerede er over smittetoppen etter at det ble oppdaget kun 22 nye tilfeller sist søndag.

Det var flysmart24.no som først meldte om nyheten.

Arranz antar det kan komme lempinger på de strenge tiltakene ettersom Balearene og Kanariøyene har opplevd lite helsemessige konsekvenser sammenliknet med de store byene i Spania. Ifølge den medisinske talsmannen kan de populære feriedestinasjonene fungere som et slags testområde for redusert isolasjon.

– Det ville være et godt alternativ å begynne å senke tiltakene her. Da vil resten av landet kunne se hvordan dette fungerer og hva resultatene blir, mener Arranz.

Forslaget er blitt tatt godt imot av myndighetene på Kanariøyene. I første omgang er det snakk om en forsiktig gjenåpning av turistanleggene på Mallorca, Gran Canaria og de andre Atlanterhavs-øyene der nettopp turisme utgjør livsgrunnlaget. Dermed vil det bli mulig å sole seg på stranda, la barna leke utendørs og drive personlig trening under åpen himmel.

Noe tidspunkt er ikke blitt fastsatt, men foreløpig snakkes det om oktober.