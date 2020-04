Det er tunge tider for mange. Gatene står tomme, verden er i krise, og en av de hardest rammede næringene er reiselivet. Men også dette vil gå over. Og inntil folk kan sees igjen, fysisk og side om side, er det lov til å drømme litt.

Det er det som er budskapet i Innovasjon Norge sin nye reiselivskampanje som denne uken lanseres i alle Visit Norways kanaler.

Til bildene av et uvanlig folketomt Norge, synges Alf Prøysens kjente «Du skal få en dag i mårå» som trøstende og optimistisk lydspor og en viktig påminnelse om at det blir bedre og at også den tunge tiden vi befinner oss i nå vil gå over en dag.

– Filmen spiller på savnet mange nå har rundt det å være sammen igjen, samtidig som at den viser fram mange fine møteplassene vårt eget fine land har å by på. Målet er å inspirere nordmenn til å legge årets ferier i Norge, skriver Visit Norway i en pressemelding.

– Det vil ta lang tid før vi er tilbake der vi var, men et positivt bidrag for å berge arbeidsplasser her hjemme er om nordmenn velger norgesferie i månedene framover, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge i pressemeldingen.

Glad for Prøysen



Hun forteller at flere norske klassikere ble diskutert som lydspor til filmen, men at valget fort falt på at Prøysens tekst til Otto Nielsens kjente sang var perfekt til formålet. Hun er svært glad for at Prøysenhuset ga sin velsignelse til at de kunne bruke teksten til «Du skal få en dag i mårå» i den nye kampanjen, nydelig fremført av Iben Hagtun Bøhler.

Videoen slutter med arkivfilmklipp fra bedre tider.

– Inntil videre får vi nøye oss med å drømme om, og håpe på at vi snart kan vende tilbake til hverdagen, sier Bratland Holm.

