Det er slett ikke bare SAS og Norwegian som risikerer å styrte fatalt, som følge av corona-katastrofen.

Hele den internasjonale flybransjen rammes, og resultatet kan raskt bli omfattende konkurser. Analyseselskapet CAPA – Center for Aviation – mener det kan være tilfelle allerede før utgangen av mai i år.

Situasjonen er allerede dramatisk:

«Mange selskaper er allerede teknisk konkurs», heter det i CAPAs dagsferske analyse av situasjonen.

Flyavganger kanselleres, og ulike land innfører også omfattende restriksjoner på reiser. Og de som tross alt kommer seg avgårde må regne med uker i isolasjon.

Resultatet er naturlig nok at færre reiser og selskapenes inntekter stuper. De som måtte ha økonomiske reserver ser at disse hurtig forsvinner, og noen normal situasjon kan ikke skimtes i horisonten.

CAPAs eneste løsning er omfattende offentlig støtte til hele industrien.

Vi skal holde deg oppdatert om coronaviruset

Coronaviruset har rammet Norge og verden. Det påvirker alle aspekter av livene våre – helsen, økonomien, arbeidsplassen, skolen, ferien og hverdagslivet vårt generelt.

ABC Nyheter skal holde deg oppdatert om spredningen av viruset. Vi skal formidle nødvendig informasjon slik at du kan ta kloke valg i hverdagen.

Antallet smittede i Norge øker. Folk opplever å bli satt i karantene, beordret til hjemmekontor og arrangementer avlyses. Mange føler på frykt og har stort informasjonsbehov.

Espen Udland, ansvarlig redaktør / administrerende direktør, ABC Nyheter / Startsiden

ABC Nyheter skal dekke situasjonen fortløpende. Vi skal fokusere på hvordan du etter beste evne kan holde deg frisk, men også hvordan myndighetene håndterer spredningen og de potensielt langvarige effektene av coronaviruset.

Vi har forståelse for at situasjonen kan virke urovekkende for mange. ABC Nyheter skal holde deg oppdatert, men ikke bidra til å skape unødvendig panikk. Startsiden skal bidra med relevant informasjon.

Vi håper at du synes vår dekning er informativ. Du kan alltid tipse oss eller komme med innspill på mail: tips@abcnyheter.no eller telefon: 977 36 017

Takk for at du leser ABC Nyheter og for at du bruker Startsiden

Espen Udland,

Ansvarlig redaktør / Administrerende direktør