SAS stanser mesteparten av virksomheten og permitterer ni av ti ansatte

Det opplyste flyselskapet på en pressekonferanse søndag.

– For SAS’ del innebærer denne nye virkeligheten at vi må tilpasse oss. Fra og med i morgen, mandag, vil ta pause i store deler av bedriften, og vi blir tvunget til å redusere avgangene kraftig, sa konsernsjef Rickard Gustafson.

Lørdag ble det kjent at flyselskapet har permittert 100 piloter og like mange kabinansatte i Norge fra og med tirsdag.

Utfordrende situasjon

Den pågående viruspandemien har rammet SAS og andre flyselskaper hardt. Stengte grenser og reiserestriksjoner har resultert i lav etterspørsel etter flyreiser.

– Et flyselskap som ikke har billettinntekter, kan ikke vare lenge. Men vi har god likviditet og vil klare oss en stund. Men det er vanskelig å si hvor lenge, sa konsernsjefen.

Reisende som rammes av beslutningene, bes om å kontakte selskapet.

Likevel understrekes det at ventetiden på telefonlinjene er svært lang, og at man kun bør ringe hvis man har en flybestilling innen tre dager.

Norwegian også hardt rammet

Til tross for at store deler av arbeidsstyrken nå blir permittert, opplyser konsernsjefen at det ikke er ønskelig å si opp ansatte.

– Vi skal tilbake på vingene så fort som mulig, sa Gustafson.

Også Norwegian er hardt rammet av koronasituasjonen. Fredag informerte konsernsjef Jacob Schram om at selskapet blir nødt til å permittere 5.000 ansatte, noe som tilsvarer nesten halvparten av deres arbeidsstyrke.

