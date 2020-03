Color Line innstiller skip mellom Oslo og Kiel

Fredag morgen ble det klart at byrådsleder i Oslo Raymond Johansen har godkjent å stanse Kiel-fergen.

Fredag ettermiddag skriver Color Line i en pressemelding at rederiet innstiller skip mellom Oslo og Kiel.

For Color Line omfatter de nye og innskjerpede reiserestriksjonene to skip mellom Oslo og Kiel – M/S Color Fantasy og M/S Color Magic.

– Med bakgrunn i vedtaket fra Helsedirektoratet har Color Line besluttet at alle seilinger på ruten mellom Oslo og Kiel kanselleres fra og med lørdag 14. mars til og med torsdag 26. mars, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line i pressemeldingen.

Ny corona-regel torsdag



Torsdag ble det innført regel om at reisende som har oppholdt seg utenfor Norden må i karantene i 14 dager når de ankommer Norge. Det lover ikke godt for Color Lines to største skip – «Color Fantasy» og «Color Magic».

Fredag morgen meldte DN at byrådsleder Raymond Johansen har godkjent å holde tilbake Kiel-fergen som et av tiltakene som iverksettes for å bremse spredningen av coronaviruset.

«Color Fantasy». Skipet har kapasitet på totalt 2667 passasjerer.

Til DN fredag opplyste kommunikasjonsrådgiver Kristin Stormo at smittevernoverlegen vil komme med et vedtak knyttet til utenlandstrafikken til Oslo havn.

– Det er ikke sikkert dette er klart til når Kielfergen legger til havn klokken 10 i dag. Før et vedtak er på plass får ikke passasjerene gå i land. Vi arbeider med å få på plass praktiske løsninger for håndtering av passasjerer og last, sa Stormo.

Utfører smittesjekk på passasjerer



Når skipet er ankommet Oslo, vil alle passasjerene om bord måtte gjennomgå en screeningundersøkelse utført av helsepersonell ikledd smittevernutstyr. Passasjerene må besvare en rekke spørsmål, deretter blir det vurdert om de må i isolasjon, settes i karantene eller ta skipet tilbake til Tyskland.

Med mindre rederiene selv innstiller avgangene sine, vil dette finne sted ved samtlige skipsanløp til Oslo. Det er Oslo kommune som vil stå for screening og av passasjerene, der hensikten er å unngå smitte og spredning.

ABC Nyheter forsøkte fredag formiddag å få en kommentar fra en stresset konserndirektør Helge Otto Mathisen, men det lot seg ikke gjøre.

Innført forebyggende tiltak



Med sine tre ruter og seks skip er Color Line Norges største fergerederi.

På sine egne hjemmesider skriver Color Line at selskapet følger utviklingen nøye. Rederiet følger råd fra norske, danske, svenske og tyske myndigheter. Videre skriver selskapet at sikkerheten kommer først og det er blant annet innført forebyggende tiltak for forsterket vask og desinfeksjon om bord og på land.

Det er innført egen instruks for skipene for håndtering av personer der det kan være mistanke om smitte.

Color Fantasy ankom Oslo i dag klokken 10.00. De passasjerene som ikke gikk i land fikk tilbud om retur til Kiel. Skipet vil returnere uten passasjerer fra Kiel lørdag og legges til kai i Oslo søndag, skriver Dagens Næringsliv



Color Magic ankom Kiel kl. 10.00 i dag og returnerer til Oslo med ankomst lørdag morgen. Også dette skipet blir lagt til kai i Oslo.

Vi skal holde deg oppdatert om coronaviruset

Coronaviruset har rammet Norge og verden. Det påvirker alle aspekter av livene våre – helsen, økonomien, arbeidsplassen, skolen, ferien og hverdagslivet vårt generelt.

ABC Nyheter skal holde deg oppdatert om spredningen av viruset. Vi skal formidle nødvendig informasjon slik at du kan ta kloke valg i hverdagen.

Espen Udland, ansvarlig redaktør / administrerende direktør, ABC Nyheter / Startsiden

Antallet smittede i Norge øker. Folk opplever å bli satt i karantene, beordret til hjemmekontor og arrangementer avlyses. Mange føler på frykt og har stort informasjonsbehov.

ABC Nyheter skal dekke situasjonen fortløpende. Vi skal fokusere på hvordan du etter beste evne kan holde deg frisk, men også hvordan myndighetene håndterer spredningen og de potensielt langvarige effektene av coronaviruset.

Vi har forståelse for at situasjonen kan virke urovekkende for mange. ABC Nyheter skal holde deg oppdatert, men ikke bidra til å skape unødvendig panikk. Startsiden skal bidra med relevant informasjon.

Vi håper at du synes vår dekning er informativ. Du kan alltid tipse oss eller komme med innspill på mail: tips@abcnyheter.no eller telefon: 977 36 017

Takk for at du leser ABC Nyheter og for at du bruker Startsiden

Espen Udland,

Ansvarlig redaktør / Administrerende direktør