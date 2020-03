Danskebåtene seiler som vanlig - fra Tyskland er det mer utfordrende

– Vi fortsetter å seile som vanlig, sier kommunikasjonssjef Carl Mårtensson i Stena Line til NTB.

De nye karantenebestemmelsene for alle som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden, får foreløpig ingen konsekvenser for aktiviteten, ifølge Mårtensson. Stena Line seiler til destinasjoner i Danmark, Tyskland og Polen.

– Vi ser på det nå, sier kommunikasjonsdirektør Gert Jakobsen DFDS til ABC Nyheter.

Finnene kansellerte

Rederiet Viking Cruises valgte torsdag å stanse all aktivitet fram til 1. mai som følge av koronautbruddet. Det finske rederiet har i alt sju skip som trafikerer Østersjøen.

Konkurrenten Tallink Silja Linje har ikke sendt ut noen meldinger om hva de akter å gjøre som konsekvens av coronaviruset.

I danske DFDS, som seiler med to skip mellom Oslo og København, forteller Jakobsen at de så langt har forholdt seg til danske myndigheter som begrenser samling av mer enn 100 mennesker på ett sted.

Jakobsen forteller videre at de sørger for at det ikke blir for store samlinger på skipene, men det mener han ikke er noe stort problem da skipene er store.

– Men nå har norske myndigheter kommet med nye føringer, og vi ser nå på hvordan vi skal forholde oss til disse.

Rederiet har opplevd noen avbestillinger fra danske denne uken. På skipene er det satt ut antibak, gelender på skipene renses regelmessig med sprit og det er hengt opp plakater med instruksjoner om om å vaske hender hyppig og å holde avstand til de andre reisende.

Maksgrense på Stena

På danskebåten Stena Saga, som kan ta opptil 2.000 passasjerer, er det imidlertid satt en ny maksgrense på 500 passasjerer. Samtidig er smittevernet om bord blitt skjerpet.

– Det innebærer at vi vasker mer på steder der det er mange folk. Vi har ikke hatt noen bekreftede tilfeller av smitte om bord, verken passasjerer eller ansatte, sier Mårtensson.

Selskapet har så langt ikke fått mange kanselleringer, men torsdag ble det innført en ny regel om at passasjerer kan booke om billettene gratis én gang.

Utfordrende for Kiel-fergene

Color Line er med sine tre ruter og seks skip Norges største fergerederi. Især på linjen til og fra Tyskland møter rederiet store utfordringer etter at myndighetene har strammet inn for innreise til Norge. I dag ble regelen om at reisende som har oppholdt seg utenfor Norden må i karantene i 14 dager, det lover ikke godt for passasjergrunnlaget til Color Line på deres to største skip.

– Vi jobber med dette nå. Pålegget er tydelig, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Helge Otto Mathisen til ABC Nyheter.

I ytterste konsekvens kan denne innstramningen fra myndighetene innebære at rederiet må legge de to skipene til kai. Avhengig av hvilke løsninger de kommer frem til i møte med helsemyndighetene og havnevesenet i Oslo fredag.

– Det er et veldig dramatisk spørsmål. Vi skal ha møte i morgen for å gå opp problemstillingen mer nøyaktig. Men det er klart det er utfordrende å komme inn til Norge nå.

På danmarkslinjen har Color Line en moderat passasjernedgang som følge av coronautbruddet. Men, sier Mathisen, det skjer mye fra dag til dag.

De ansatte på skipene må kunne redegjøre for hvor de har vært når de har fridager. Har rederiet mistanker om at de har oppholdt seg i områder med stor smitte, kommer de ikke om bord.