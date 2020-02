Norwegian endrer bagasjereglene for de billigste billettene

Fra og med 23. januar er det trått i kraft nye håndbagasjeregler hos Norwegian der målet ifølge selskapet er å sikre en så smidig reise for passasjerene samt bidra til at flere fly går på rute.

Endringene i regelverket innebærer blant annet at den lille håndbagasjen alle kunder kan ha med seg vil være noe større enn tidligere og at vektbegrensningen på innsjekket bagasje øker fra 20 til 23 kilo. Kunder med fleksibel billett kan ha med seg 15 kilo i stedet for 10 kilo håndbagasje.

– Alle reisende kan fortsatt ta med seg håndbagasje, uansett billettype. Hvis man kun trenger en bag eller veske som får plass under setet foran, kan man velge den aller billigste billettypen vår uten tilleggskostnader, sier Cecilie Nybø Carlsen, leder for produktutvikling i Norwegian via en pressemelding.

– De som ønsker å ha med seg en liten trillekoffert som legges i bagasjehyllen, kan betale litt ekstra for dette eller velge en annen billettype, fortsetter hun.

Billetter som er kjøpt før 23. januar vil ikke påvirkes av endringene.