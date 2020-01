Det var 2. januar at British Airways (BA) flyvning BA-633 fra Athen til London Heathrow erklærte nødssituasjon like før landing.

Ifølge nettstedet Avherald, som overvåker hendelsen i luftfarten verden over, var flyet under innflyving. Flyet var kun fire nautiske mil, drøye syv kilometer fra rullebanen, da kapteinen tok på seg oksygenmaske, tok over kontrollen på flyet og erklærte «Mayday».

Styrmannen skulle lande

Det var egentlig styrmannen som hadde ansvar for å styre flyet, mens kapteinen tok seg av kommunikasjonen, en vanlig arbeidsfordeling de fleste trafikkpiloter veksler på, uavhengig av rang.

Ifølge rapportene Avherald har fått tilgang til, oppdaget kapteinen lukten av skitne sokker kort tid i forveien av nødmeldingen. Denne lukten kan bety lekkasje av enten olje, hydraulikkvæske eller drivstoff og er potensielt livsfarlig.

Styrmannen kunne ikke kjenne lukten, så kapteinen trodde den holdt på å fordufte. Deretter begynte styrmannen å puste tungt, lene seg fremover mens han ikke svarte på kapteinens spørsmål. Da tok kapteinen kontroll over flyet, tok på seg oksygenmaske og erklærte «Mayday» til tårnet.

Passasjerene uvitende til dramaet

Flyet fortsatte innflyvingen og landet uten problemer. Kabinpersonalet og passasjerene ante ikke om dramaet som utspant seg i cockpiten.

Da flyet var trygt tilbake ved gaten ble styrmannen undersøkt av helsepersonale og kom seg til hektene igjen.

I en uttalelse mandag forteller flyselskapet at «kapteinen landet flyet trygt og at passasjerene kunne forlate flyet som normalt. Da styrmannen ikke følte seg bra så ble han sjekket av helsepersonell, før han ble sendt hjem».

Ifølge tjenesten Flightradar24 har flyet per 6. januar ikke vært i tjeneste siden denne hendelsen.

Flytypen Airbus A320-200, er samme som var utsatt for en lignende hendelse på en British Airways-flyvning fra London Gatwick til Páfos på Kypros, da pilotene oppdaget lukten av «løkboller» i cockpiten og holdt på å miste bevisstheten.

Også da klarte de å få på seg oksygenmaskene tidsnok til å få landet flyet trygt.

