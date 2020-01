Dette er de tryggeste flyselskapene i verden

Det er Arilineratings.com som har kåret de 20 tryggeste flyselskapene i verden for 2020. Australske Qantas topper kåringen for andre år på rad og har toppet listen fem av de siste seks årene, ifølge flysmart24.no.

SAS havner på 14. plass på listen og er nest best av de europeiske selskapene, kun slått av TAP Portugal.

Norwegian ikke med

Totalt er 405 flyselskaper vurdert. Norwegian er ikke blant dem, til tross for at det er en egen kategori for lavprisselskap. Grunnen til at Norwegian ikke er vurdert er fordi de ikke er en del av den internasjonale flyorganisasjonen IATA.

Rangeringen er basert på hver enkelt flyselskaps ulykkeshistorie. Her skiller man mellom alvorlige hendelser og andre avvik.

– Alle flyselskaper har hendelser hver dag. Mange er forårsaket av flyprodusentene, og er ikke farlige for flyoperasjonene. Det er måten flybesetningen håndterer hendelser på som skiller et godt flyselskap fra et utrygt. Å kun se på antall hendelser er veldig misvisende, sier Geoffrey Thomas, Airlineratings sjefredaktør i en pressemelding.

Her er de 20 tryggeste flyselskapene for 2020:

1. Qantas

2. Air New Zealand

3. EVA Air

4. Etihad

5. Qatar Airways

6. Singapore Airlines

7. Emirates

8. Alaska Airlines

9. Cathay Pacific Airways

10. Virgin Australia

11. Hawaiian Airlines

12. Virgin Atlantic Airlines

13. TAP Portugal

14. SAS

15. Royal Jordanian Airlines

16. Swiss

17. Finnair

18. Lufthansa

19. Aer Lingus

20. KLM

Ti sikreste lavprisselskaper

Selskapet har også kåret de ti beste lavprisselskapene. Her er ikke selskapene rangert, men lagt ut i alfabetisk rekkefølge.

Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, Westjet, og Wizz Air.