– Hvert tredje fly kan bli forsinket i høytiden

Kaotisk flytrafikk denne julen kan ramme så mye som 300.000 nordmenn. Folk rådes til å ta høyde for tidkrevende flyreiser når de bestiller.

– Det er spesielt to faktorer som gjør oss betenkte: Den første er at julen 2017 endte på en punktlighet på bare 67,5 prosent – et fall på hele 19 prosent mot gjennomsnittet under hele året, sier Andreas Hermansson, landssjef for AirHelp i Norge, i en pressemelding.

–Den andre er at den generelle punktligheten så langt i 2018 er usedvanlig lav i forhold til tidligere år, med bare 81 prosent.

Dersom denne trenden holder seg, noe vi har grunn til å frykte, kommer bare rett over 60 prosent av flyvningene rundt jul og nyttår 2018 til å fly og lande til oppført tid.

– Det betyr i så fall at mer enn hver tredje flyvning blir forsinket, fortsetter han.

Orden på mannskapet



AirHelp har sett på tallene for juletrafikken de siste årene, og ifølge prognosene har vi en kaotisk flytrafikk i vente denne julen.

– Vi har hatt et unormalt turbulent år i flytrafikken så langt, og det av flere grunner. Det vil hjelpe en del på juletrafikken dersom flyselskapene har fått orden på mannskapsproblematikken, men også kapasitetsutfordringer på mange flyplasser har satt sitt preg på dette året.

– Alt vi nå kan gjøre er å håpe at dette ikke utvikler seg til kaos, og at folk får slippe å feire jul på flyplasser rundt om i landet, sier Hermansson.

Krav på erstatning



Dersom nedgangen fra normaltrafikk blir lik som tidligere år, vil så mange som 40 prosent av flyvningene kunne bli forsinket i år. Det vil ifølge Hermansson si at over 300.000 nordmenn vil kunne bli rammet av forsinkelser og kanseleringer i mer enn tre timer.

Da er det viktig å huske at flyselskapene er erstatningspliktige.

– Blir det snakk om mange og lange forsinkelser og kanselleringer, kan det fort handle om så mye som totalt 50 millioner kroner som norske reisende har krav på i erstatning fra flyselskapene, opplyser Hermansson.