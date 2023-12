Tilbudet med utgangspunkt i Melbourne, Perth. Brisbane eller Sydney ble innstilt da pandemien brøt ut, men ble gjenopptatt tidligere denne måneden.

- Og mens passasjerer aldri kommer til å sette sin fot på selve isen, sies utsikten fra flyet å være fantastisk og uten sidestykke, skriver Aerotime.

Hver flyvning er planlagt å vare i rundt 13,5 timer og ta passasjerer med på en guidet tur i Antarktis, inkludert den berømte McMurdo Sound og, selvfølgelig, den magnetiske sydpolen.

Sydpolruten til australske Qantas. Foto: Flightradar24 via Aerotime.com

De billigste billettene, de til 791 amerikanske dollar, er standardsete uten vindu. For et Business Delux-sete koster det 5 279 dollar - eller 56 500 kroner med dagens valutakurs.

Men det flys i det Qantas beskriver som « feiende 8-tall», slik at alle passasjerer om bord kan få en skikkelig utsikt. Hver passasjer får også utstedt to boardingkort – alle bytter seter halvveis gjennom flyvningen slik at de alle kan oppleve den enestående utsikten ut av vinduene. Passasjerer kan også reise seg og bevege seg i kabinen for å nyte bedre utsikt.

Det er spektakulær utsikt fra flyet over Antarktis. Foto: Antarcticflights.com.au

Været bestemmer flyruten



I tillegg til selve flyturen, som tilsammen er på mellom 9500 og 10.500 kilometer tur-retur i en Boeing 787-9 Dreamliner, følger eksperter på Antarktis med på hver flyvning for å snakke med passasjerer om polarmiljøet og dets historie. Samtidig vises livet på bakken man flyr over på videoskjermer.

Det skal ta om lag tre timer fra man forlater Australia til passasjerene kan se den første spredte isen etterfulgt av dusinvis av isfjell og isflak. Flyturen krysser deretter den magnetiske sørpolen, og den robuste fjelltopografien til selve det antarktiske fastlandet dukker opp nedenfor flyvinduene.

Ruten over Antarktis varierer etter vær og lysforhold. Flyselskapet har 19 forskjellige flyplaner som de bruker for sine flyvninger. Før avgang vurderes dagslys og værforholdene både underveis og over selve Antarktis før den endelige ruten bestemmes.

Iskanten til Antarktis er tydelig fra luften. Foto: Antarcticflights.com.au

257 mennesker omkom



Qantas, verdens nest eldste flyselskap, har operert slike flyvninger i nesten 30 år.

- Hver Antarktis-flyging er karbonkompensert for å sikre at virkningene av operasjonen er faktisk null, heter det fra flyselskapet.

Også Air New Zealand har operert slike flyvninger til Antarktis. Men 28. november 1979 fløy imidlertid et McDonnell Douglas DC-10-fly fra selskapet inn i Mount Erebus på Ross Island, Antarktis, og drepte alle 237 passasjerer og 20 mannskaper om bord. Flyet forlot Auckland Airport om morgenen og skulle bruke noen timer på å fly over det antarktiske kontinentet før den returnerte til Auckland om kvelden via Christchurch.