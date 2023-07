Det er mye å passe på om du tar med Passopp til sjøs.

- Frisk sjøluft og vind i ørene er forfriskende for pelskledde venner på en varm sommerdag. Men har du med en logrende propell på dekk, er det flere hensyn du bør ta på sjøen i sommer, minner forsikringsselskapet If om i en pressemelding.

De har laget 7 tips for at båtturen skal bli trygg for hunden også.

– Det aller viktigste er redningsvest til hunden. De fleste hunder er gode svømmere, men de kan falle over bord og skade seg. Dersom uhellet skulle skje i fart med bølger og andre båter på sjøen, er det spesielt viktig. Med en redningsvest er hunden mer synlig, holder seg i overflaten – og unngår å bli utmattet og nedkjølt, sier veterinær Martine Fossem Nygaard i If.

Håndtak på vesten



– Vesten bør ha et solid håndtak, slik at hunden kan løftes om bord i båten igjen. Den bør være behagelig å ha på og ha god støtte for hode og nakke, slik at hodet holdes over vann, råder hun.

På sjøen kan det bli ekstra varmt på en solrik dag. Hunder kan bli dehydrert, så det er viktig at kjæledyret har tilgang på friskt ferskvann. Potesokker av gummi kan vurderes som hjelpemiddel dersom du har en båt med et dekk som kan bli glatt. Det er også fint for hunden å få mosjonere innimellom.

7 tips for en trygg båttur for hunden



Flytevest: Bruk en god, solid og synlig flytevest med håndtak på ryggen.

Fast plass: Finn en fast og sval plass der hunden kan trekke seg tilbake.

Friskt vann: Ha friskt vann tilgjengelig for hunden.

Lite saltvann: Pass på at hunden ikke får i seg for mye saltvann. Små mengder er ikke farlig, men større mengder kan føre til blant annet oppkast og mage- og tarmproblemer. Kontakt veterinær om du er i tvil.

Sjøsyke: Husk at hunden kan bli sjøsyk. Det finnes kvalmestillende preparater hos veterinæren, hvis dette blir en utfordring.

Forgiftning: Ikke la hunden drikke av stillestående pytter eller vann langs svabergene. Det kan gi algeforgiftning. Skulle hunden din bli dårlig, kontakt veterinær.

Flått og hoggorm: Husk å sjekke pelsen til hunden, hvis dere er i områder med mye flått på land. Se også opp for hoggorm.