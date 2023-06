Danmark utmerker seg stadig som en internasjonal gastro-destinasjon. Det gjenspeiles i stjernedryss og heder fra Michelin-guiden, og ikke minst under gårsdagens kåring av verdens beste restauranter av World’s Best Restaurant Academy.

Den storstilte gallaen fant sted i Valencia, Spania tirsdag kveld.

Kåringen er foretatt av 1.080 anonyme eksperter fra hele verden - med bistand av 27 medlemmer fra akademiet.

EN OPPLEVELSE: På Alchemist blir man servert rett etter rett under en kuppel som fungerer som et planetarium, hvor lyd og bilder er med på å skape et nytt univers - en mystisk fantasiverden der tid og rom forsvinner. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Dansk matmekka



København-restauranten Alchemist kom på en 5.plass blant verdens beste, mens Stockholm-restauranten Frantzén kom på en 30.plass.

Dagen før de 50 beste ble kåret, slapp akademiet listen over de som kom på 51. til 100. plass i 2023-kåringen. Her plasserte restauranten Jordnær i København seg på en 57.plass, mens restaurant Kadeau - også den i København - kom på 91. plass.

Fjorårets vinner Geranium fra København er plassert på listen Best of the best - hvor København-kollega Noma også er. Denne listen inneholder alle restauranter som tidligere er blitt kåret til verdens beste. Etter nye regler kan ikke tidligere vinnere stemmes fram på nytt igjen. Noma har toppet listen over verdens beste fem ganger tidligere.

Ingen norske restauranter er med på årets liste.

Peruvianske Central er kåret til verdens beste restaurant 2023. Foto: David Holbrook

Sør-Amerikansk restauranthistorie



Kåringen av restauranten Central i Perus hovedstad Lima som verdens beste restaurant i 2023 er historisk i gourme-verdenen: Det er første gang en søramerikansk restaurant har kommet på toppen av den prestisjefylte listen.

Central, som er livsverket til ekteparet Virgilio Martínez og Pía León, ble i fjor kåret til Latin-Amerikas beste restaurant, en posisjon de hadde også i 2014, 2015 og 2016.

På andreplass blant verdens beste restauranter kom i år den spanske restauraten Disfrutar i Barcelona, mens Diverxo i hovedstaden Madrid kom på tredjeplass.