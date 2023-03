SVALBARD: – Vi driver hytta som et minihotell med to til åtte gjester som alltid ankommer med en erfaren Basecamp-guide. Her møter gjestene oppredde senger, en rykende varm sauna og fler-retters middag, sier Brita Knutsen Dahl, arbeidende styreleder og medeier i Basecamp Explorer Spitsbergen, i en pressemelding.

Det er andre året Brita og partner Trond Hidle er vintervertskap ved hytta innerst i Adolfbukta.

Nordenskiöld Lodge ligger langt utenfor allfarvei, hit kommer gjestene med snøskuter om vinteren og båt om sommeren.

Hytta har ikke innlagt vann, men Cinderella-toalett, vedfyrt badstue, propan til komfyr, kjøleskap og fryser, samt solcelle-anlegg til belysning og annen drift.

Uten innlagt vann må Brita og Trond hente is fra breen og fyre godt i vedovnen for varme.

Brita Knutsen Dahl og Trond Hidle har åpnet verdens nordligste kommersielle hytte, Nordenskiold Lodge på Svalbard, for sesongen. Foto: Brita Knutsen Dahl

Vinter- og sommersesong på Svalbard



Vertskapsrollen ved hytta ved Nordenskiöldbreen på Svalbard er krevende fysisk arbeid.

- Men jeg kommer tett på gjestene og opplevelsene. En fordel for god forståelse av hvordan de opplever naturen og turene med oss, sier Brita.

Nordenskiöld Lodge er et særegent produkt i norsk reiseliv.

– Vi har en god fordeling mellom norske og internasjonale gjester, og det gleder oss å formidle historien og naturen i Arktis så tett på isbre, majestetiske fjell og islagte fjorder. Vi opplever at respekten og forståelsen for Svalbards unike kultur og habitat setter seg hos gjestene. Ja, vi leverer reiser i ekspedisjonsånd, med masse komfort og hygge, men vi er også formidlere. Noe jeg mener er viktig som kommersiell aktør på Svalbard, sier Dahl.

Nordenskiöld Lodge er åpen for vintersesong frem til mai 2023, og åpner for sommeren 1. juli. Basecamp Explorer Spitsbergen AS har eid og drevet småskala ekspedisjonstruisme fra Lodgen siden 2012.