CHARTERFERIE: Du vet du vil ha en uke ferie. Men tør du kjøpe en ukestur uten å vite hvilket land eller sted turen går til?

– Tilbud til de vågale, sier Apollo som lanserer nettopp et slikt konsept - Blåtur - under mottoet «Live a little».

Hellas? Den kroatiske skjærgården? Eller kanskje strandparadiset Kypros? Med Apollos nye reiser til »destinasjon ukjent» kan du ende opp hvor som helst! Det eneste du kan råde over, er avreiseuken.

– Det er vanskelig å ikke elske blåturer! Det er noe med spenningen og befrielsen rundt det å ikke vite hvor du skal, og derfor ikke kunne planlegge alt til punkt og prikke. I tillegg reiser man med en helt unik nysgjerrighet – og så åpner det selvfølgelig for at man oppdager steder man kanskje ellers ikke ville ha tenkt på, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo i en pressemelding.

Et par turister på chartertur sitter og hygger seg i solnedgangen på uterestaurant på Lanzarote. Hvem vet hvor du våkner dersom du drar på Blåtur. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ulik grad av hemmelig tur



Reisearrangøren har tatt høyde for at det er forskjell på folk, både i forhold til hvor modige og kravstore vi er. Derfor har de delt opp blåturene i to ulike kategorier; Live a Little Standard, og Live a Little Plus! Den ene hakket mer hemmelig enn den andre.

For våghalsene som ønsker å makse spenningsnivået kan man ende opp hvor som helst innenfor Apollos sommerprogram. Ønsker man å Live a little og i tillegg sikre seg komfort, kan man for noen hundrelapper ekstra sikre seg et hotell med minimum fire soler.

– Et par uker før avreise sendes billettene av gårde og den endelige destinasjonen og avreisedatoen avsløres. Da er det bare å pakke kofferten og gjøre seg klar for årets, kanskje livets, mest uforglemmelige eventyr, smiler Rivera.

Reisene til Destinasjon ukjent går fra Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim i perioden 4. mai til 5. juni, og koster mellom 3400 og 3900 kroner per person alt etter hvor vågalt du satser.