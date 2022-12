POLEN: Hel er en 35 km lang landstripe som ligger ved siden av Puckbukten og Gdanskbukten.

På den ene siden er havet, på den andre er Puckbukten. Hel består utelukkende av sand, og bredden på halvøya varierer fra 100 meter på det smaleste punktet til over 3 kilometer ved spissen.

– I fiskelandsbyen Hel starter en sykkelrute som tar deg langs hele halvøya. Sykkelstien fortsetter til kystbyen Wladyslawowo, og de som ønsker det, kan tråkke videre til den såkalte Tri-City-regionen eller de hvite strendene i Karwia. For viderekomne syklister er det også mulighet for lengre dagsturer på to hjul, rundt Hel-halvøya eller nordover til Kashuby-regionen, skriver Pomorskie Tourist Board i en pressemelding.

Fiskerlandsbyen på halvøya Hel heter også Hel.

Hel er også navnet på en liten fiskelandsby. Denne lille landsbyen har en 700 år lang historie og flere hoteller og restauranter.

Det eldste landemerket er en postevangelisk gotisk kirke, pittoresk plassert nær havnen og promenaden.

Kirken er nå et fiskemuseum og filial av National Maritime Museum i Gdansk.