Ved hjelp av skanning og andre analyser av de 2.000 år gamle levningene har forskerne påvist at kvinnen var gravid da hun ble mumifisert.

– Vi vet ikke hvorfor fosteret ikke ble fjernet under mumifiseringen, sier forsker Wojciech Ejsmond. Foto: Warsaw Mummy Project / NTB

– Jeg og mannen min, som er en egyptisk arkeolog, så på røntgenbilder og la merke til et velkjent syn for trebarnsforeldre som oss i magen til den døde kvinnen. Det var en liten fot, sier Marzena Ozarek-Szilke, som er antropolog og arkeolog på Warszawa-universitetet.

Analyser viser at kvinnen var mellom 20 og 30 år da hun døde, og gravid mellom uke 26 og 30.

– Vi vet ikke hvorfor fosteret ikke ble fjernet under mumifiseringen. Det er det som gjør vår mumie så unik. Vi har ikke klart å finne en lignende sak. Det betyr at vår mumie er den eneste i verden med et påvist foster, sier Wojciech Ejsmond fra det polske forskerrådet.

Mumien ble fraktet til Polen på 1800-tallet og har vært i nasjonalmuseets eie siden 1917.