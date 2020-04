Øya L'île Flottante er laget av 700.000 biter plast

«Den enes død er den annens brød». Aldri før har vel ordtaket som på engelsk lyder «One man's trash is another man's treasure», stemt bedre enn for den franske entreprenøren Eric Becker.

Han har bygget en kunstig øy av rundt 700.000 plastflasker og annet søppel og veier rundt 200 tonn utenfor Elfenbenskysten. Det et ikke bare den resirkulerte plasten som gjør øya grønn. Øye er også selvforsynt med solenergi.

– Det som er bra med dette prosjektet, er at vi snur noe negativt, forurensning fra plastflasker, til noe positivt, sier Becker til nyhetsbyrået AFP.

Solgte alt for å bygge øya

Becker ville opprinnelig lage en katamaran, en type båt eller skip med to skrog, av plastflaskene han hadde samlet opp langs havet. Men da han så lagunen, hvor øya ligger, kom han på ideen om å bygge en flytende øy istedenfor, skriver den britiske avisen Daily Mail.

Plasten som holder øya flytende, er plast som folk har kastet ut i naturen. Her plukker Becker opp søppel for gjenbruk. Foto: Luc Gnago/Reuters

Her bodde han alene før han valgte å selge alt han eide og omgjøre øya til et flytende hotell. Nå håper han prosjektet kan inspirere andre til å starte liknende prosjekter andre steder.

Populært turistmål

I dag består øya av et hotell, en restaurant, en karaokebar og to svømmebasseng.

Øya tiltrekker rundt 100 turister i uka, som ankommer øya med båt. Prisen for å overnatte ligger på rundt 1000 kroner natta. Man man kan også dagsturer dit med et måltid på kjøpet for rundt 250 kroner, ifølge Daily Mail.

– Jeg har ikke sett noe liknende. Jeg synes det var en fiks ide å gi plast et nytt liv. Jeg håper det inspirerer andre mennesker, sier besøkende på øya, Charles Moliere, til avisa.

Øya kan friste med to forskjellige basseng og egen karaokebar. Foto: ISSOUF SANOGO/AFP

Kan bli grønnere

Selv om resorten hans er grønnere en vanlige hoteller, er Becker klar på at også hans øy kan bli grønnere. Blant annet blir kloakken fra øya sluppet direkte ut i havet.

Men ifølge avisa jobber Becker nå med å teste ut teknologi som kan omgjøre menneskelig avfall til kompostjord for plantene på øya.

