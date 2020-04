Machu Picchu, Peru

Mange av detaljene om hvordan inca-minnesmerket ble bygget er fremdeles et mysterium. Machu Picchu ble bygget i Andesfjellene, 2430 meter over havet, omkring år 1450, uten bruk av hjul eller trekkdyr til å transportere de digre steinene opp fjellsiden. En serie med 360-graders foto på YouVisits virtuelle omvisning lar deg utforske ulike deler av stedet. Turen inkluderer også en lydguide med informasjon om arkitektur, historie og alpakkaene som bor her. For et fugleperspektiv kan du gå til Air Pano for forbløffende interaktive bilder, inkludert fra toppen av Machu Picchu-fjellet.

Utsikt over Machu Picchu-komplekset, Inkafortet sørøst i Andesfjellene i Peru. NTB Scanpix/AFP.

Kristusstatuen, Rio de Janeiro

Statuen er 30 meter høy og står på toppen av Corcovado-fjellet (710 meter). Den er synlig fra hele Rio. Kristusstatuen er verdens største art deco-statue. Som med andre oppføringer på denne listen bruker denne rundturen Googles Street View-teknologi for å la besøkende «vandre rundt» på stedet. Mens solen går ned bak skyene kan man se utsikten over hele byen fra plattformen omkring statuen, inkludert Ipanema- og Copacabana-strendene og fjellet Sukkertoppen, som ser liten ut fra denne høyden. Eller utforsk stedet på andre tidspunkt med 360-graders foto fra oven.

Kristusstatuen i Rio de Janeiro. NTB Scanpix/Reuters.

Gizapyramidene, Egypt

Ved randen av ørkenen, der sanden tar slutt og det moderne Kairo begynner, ble Giza-pyramidene oppført for omkring 4500 år siden som majestetiske gravkamre for faraoene. Med vandringsruter omkring stedet viser denne virtuelle omvisningen byggene fra nært og fjernt hold. Dette inkluderer de to høyeste pyramidene som noensinne ble bygget, Kheopspyramiden (147 meter) og Khafrepyramiden (136 meter), samt sfinksen i øst.

Kehops- og Khafrepyramidene ved Giza-platået. NTB Scanpix/AFP.

Eiffeltårnet, Paris

Se et av verdens mest besøkte monumenter med denne interaktive omvisningen , som bringer de besøkende opp til utkikksplattformen til det 324 meter høye tårnet. Ytterlige interaktive digitale utstillinger utforsker byggingen fra 1887-89, med foto av de første glamorøse parisiske gjestene. Det er også 360-graders foto som viser helikopterutsikt over tårnet med byens horisont i bakgrunnen.

Eiffel-tårnet i Paris. NTB Scanpix/AFP.

Angkor Wat, Kambodsja

Angkor Wat, «templenes by», er det største religiøse monumentet i verden. Det ble opprinnelig bygget som et hinduistisk tempelkompleks viet guden Vishnu i første halvdel av det 12. århundret, men gradvis omvandlet til et hovedsete for buddhismen i andre del av det samme århundret. Den virtuelle omvisningen utforsker flere av de magiske templene, inkludert de fem tårnene på selve Angkor Wat, Banteay Srei i rosa sandsten og Ta Prohm (som man kunne se i filmen Lara Croft: Tomb Raider fra 2001), der naturen har gjenerobret ruinene. For et glimt av byen slik den ville ha vært i det 13. århundret viser Virtual Angkor-prosjektet 360-graders videosimuleringer laget av arkeologer, historikere og CGI-kunstnere.

Turster i Angkor Wat-tempelet. NTB Scanpix/AFP.

Taj Mahal, India

Bygget som hvilested for hans elskede kone, Mumtaz Mahal, av Mughal-keiseren Shah Jahan er dette symbolet på evig kjærlighet regnet som en av de vakreste bygningene i verden. Den hvite marmorbygningen fra det 17. århundret ligger i Agra nord i India, kombinerer persisk, islamsk og indisk arkitektur, og tok 22 år å bygge. De interaktive digitale stiene inkluderer ruter rundt selve mausoleet, vannspeilet, paradishagen og den ornamenterte røde moskeen i sandstein. Luftfoto i 360 grader viser den løkformede domen og minaretene ovenfra, med utsikt mot Yamuna-elven.

Taj Mahal i Agra. NTB Scanpix/AFP.

Stonehenge, Storbritannia

Det forhistoriske Stonehenge i Wiltshire er omkring 5000 år gammelt. Opprinnelig var det en enkel jordvoll brukt til kremering, og steinbautaene kom til omkring år 2500 f.Kr. Steinene inkluderer store sandsteinblokker arkeologene tror ble fraktet til stedet fra Marlborough Downs, 32 km unna. Den virtuelle omvisningen fra English Heritage inkluderer et 360-graders interaktivt foto fra sentrum av stedet, med videoer om utgravning, konservering og utforming, inkludert som sted for observasjon av himmelen. Andre interaktive CGI-bilder gir ytterligere informasjon om oppføringen og landskapet i ulike tidsepoker.

Folk feirer sommersolverv ved Stonehenge i juni 2019. NTB Scanpix/AP.

Petra, Jordan

Petra er en av de eldste byene i verden, og var bebodd flere tusen år f.Kr. Det er antatt at den spektakulære sandsteinsbyen ble oppført i det tredje århundret f.Kr. av nabateiske arabere. De rosefargede bygningene har blitt sett i filmer som The Mummy Returns og Indiana Jones og det siste korstog. Omkring 85 prosent av byen ligger under bakken, og er ennå ikke utgravd. Nett-omvisningen inkluderer et lydspor med en guide som beskriver den interaktive vandringen omkring noen av Petras mest kjente monumenter. Den fortsetter ned en trang pass

asje kjent som Siq, forbi gravkammer, tempelruiner, et digert kloster og Al Khaznah, den berømte bygningen hvis utsmykkede fasade er skåret inn i berget.

Petra i Jordan. Foto: David Stanley/Flickr (CC BY 2.0).

Colosseum, Roma

Colosseum var verdens største amfiteater da det ble oppført mellom år 70 og 80 for sportsbegivenheter og gladiatorkamper. En gang var det plass til mellom 50.000 og 80.000 tilskuere, som kom til arenaen via 80 innganger. Omkring to tredjedeler av bygget har blitt ødelagt i de 2000 årene som har gått siden den gang, men de gjenværende ruinene er en av Italias mest populære turistattraksjoner. Ta rundturen innendørs på de ulike nivåene, eller fly over stedet med disse 360-graders fotoene.

Colosseum i Roma ligger forlatt 20. mars under landets corona-nedstenging. Foto: NTB Scanpix/AFP.

Chichén Itzá, Mexico

Det er mange merkelige og vidunderlige arkitektoniske utsmykninger i den urgamle byen Chichén Itzá på Mexicos Yucatán-halvøy. El Castillo-pyramiden (også kjent som Kukulcan-tempelet, en slangegud) i sentrum har 365 trappetrinn. To ganger i året, ved vår- og høstjevndøgn, kaster trappetrinnene en skygge formet som en slange på den nordlige delen, som forbindes til en slangehodeskulptur ved foten av pyramiden, ment å forestille Kukulcan. 360-graders foto lar deg utforske flere av Maya-ruinene, inkludert pyramiden, krigertempelet, observatoriet og et kloster.

El Castillo-pyramiden i Chichen Itza på Yucatan-halvøya. NTB Scanpix/AFP.

Oversatt av Ole Peder Giæver /ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited