Derfor bør du legge Thailand-ferien til Krabi

KRABI, THAILAND (ABC Nyheter): Det er ikke rart at Thailand er et av nordmenns favorittreisemål i vintermånedene. Her er det 30 grader og skyfri himmel når det fortsatt er snø hjemme i Norge.

I 2018 lanserte Norwegian direkterute til provinsen Krabi, så nå er det enda enklere å komme seg dit. Man kan også fly direkte til Phuket eller Bangkok, men vi valgte Krabi for å ha kortest mulig vei ut til de populære Phi Phi-øyene.

Thailand er populært blant unge backpackere, og mange av dem overnatter bare et par netter på en av øyene før de reiser videre. Men hvis du vil slippe å bære rundt på bagasjen hele tiden, går det også fint å bo nær en av havnene i Krabi og dra på dagsturer hvor du får se flere øyer på én dag.

Praktisk info om Krabi Klima: Krabi har et typisk tropisk klima med høye temperaturer året rundt. De varmeste og tørreste månedene er fra november til mars. Regntiden varer fra april til oktober, men uværet kommer ofte i form av korte, kraftige regnskyller. Slik kommer du deg hit: Charterarrangørene og Norwegian flyr direkte til Krabi International Airport, men det går også an ta tog eller buss fra Bangkok eller Phuket. Vaksiner: Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som reiser til Thailand vaksinerer seg mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Visum: Turister med norsk pass kan oppholde seg i Thailand i inntil 30 dager uten visum. Tidsforskjell: Thailand er seks timer foran Norge. Kilder: Kilroy , Folkehelseinstituttet , Asia Tours , Regjeringen.

En av dagsturene vi var på kostet 1600 baht (omtrent 475 kroner), og da fikk vi dra til tre vakre strender med speedbåt. Turen tok rundt seks timer og var inkludert lunsj. Hvis man bare vil dra til én spesifikk strand, kan man også ta en longtail-båt frem og tilbake.

Se våre strandfavoritter i Krabi her!

Phra Nang

Phra Nang er populært både blant klatrere og strandløver. Foto: Caroline Furu / ABC Nyheter

Den vakreste stranden på Railay heter Phra Nang, og ligger en timinutters gange fra havnen i Railay East. På veien mot stranden fikk vi øye på både aper og øgler,

og vannet er akkurat like krystallklart som det ser ut som på bildene. Phra Nang er omgitt av vakre grotter og klippeformasjoner, og er derfor også svært populær blant klatrere.

Det er ingen restauranter på stranden hvor man kan sette seg ned og bestille mat, men longtail-båtene på stranden selger alt fra is til thai-mat.

Railay West

Railay West er omringet av jungel og majestetiske klipper. Foto: Caroline Furu / ABC Nyheter

Mange som reiser til Krabi bor på halvøya Railay, som har en langt mer avslappet og eksotisk atmosfære enn byen Ao Nang. Her finner du både Railay East og Railay West Beach, som til tross for de like navnene er veldig forskjellige.

Vi bodde noen dager på et hotell ved Railay East, og ble med ett litt skuffet.

På Railay East er det til tider så ekstremt lavvann at man kan se traktorer kjøre rundt i det lille vannet som er igjen. Heldigvis fant vi fort frem til Railay West, som ligger en ti-minutters gåtur fra Railay East. Railay West er en nydelig strand omgitt av frodig natur og vakre klippeformasjoner. Her står de karakteristiske, thailandske longtail-båtene langs vannkanten og det er også en liten handlegate hvor man kan kjøpe rimelig lunsj.

Bamboo Island

Krystallklart hav på Bamboo Island. Foto: Caroline Furu / ABC Nyheter

Bamboo Island er en ubebodd øy som ligger rundt åtte kilometer nord for Phi Phi Don. Mange av båtturene til Phi Phi-øyene stopper innom Bamboo Island, og når vi nærmet oss stranden så den ganske lik ut som de andre strendene vi hadde sett.

Når vi gikk av båten, skjønte vi imidlertid at vi hadde kommet til paradis. Stranden så ut som den var tatt ut av en Ving-katalog, og var stor nok til at man følte at man hadde den for seg selv. Det er lite servicetilbud på øya, så ta med deg egen mat og vann hvis du skal bli her i flere timer.

Monkey Beach

Monkey Beach er full av freidige aper. Foto: Caroline Furu / ABC Nyheter

En av strendene på Phi Phi Don kalles Monkey Beach. Dette er kanskje ikke en strand man drar til først og fremst for å bade, men heller for å komme tett på ville aper. En av heldagsbåtturene vi ble med på tok turen innom Monkey Beach, og når vi nærmet oss stranden så apene veldig tamme og avslappede ut der de satt.

Når båten stoppet i strandkanten, ble vi imidlertid sterkt advart mot å røre apene eller gi dem mat. Disse apene er ikke sjenerte, og kan bli aggressive eller rappe til seg eiendeler. Er du glad i dyr, er det uansett en morsom opplevelse å dra til Monkey Beach – det er ikke hver dag man får se aper løpe rundt i vannkanten.



Maya Bay

Maya Bay ble en turistmagnet etter filmen «The Beach» ble spilt inn her. Foto: Caroline Furu / ABC Nyheter

På en av båtturene vi var på stoppet båten rett ved den verdensberømte stranden Maya Bay, som ligger på øya Koh Phi Phi Leh. Det var her Leonardo DiCaprio spilte inn filmen «The Beach», og det er ikke vanskelig å se hvorfor filmprodusentene valgte akkurat denne stranden som innspillingssted.

Da vi stoppet utenfor stranden, så den ut som en urørt liten perle, akkurat som i filmen med DiCaprio. I 2018 så Thailandske myndigheter seg nødt til å stenge stranden på grunn av overturisme. Stranden skal etter planen åpne igjen i 2021, men inntil da kan man nyte den på avstand.

Hong Island

Hong Island er et fredelig, lite paradis. Foto: Caroline Furu / ABC Nyheter

Den blå lagunen på Hong Island var den absolutt vakreste stranden vi kom over i Krabi-området. Vi besøkte stranden midt på dagen i høysesongen, men den var ikke overbefolket for det. Her er sanden kritthvit og havet krystallklart – dette er et paradis for de virkelig kresne.

Da vi besøkte stranden hadde vi nok med å lure på om vi var i en drøm eller ei, men vil du gjøre noe litt mer aktivt, går det også an å leie kajakk eller snorkle etter tropiske fisker i sjøen. Det er veldig begrenset med serveringstilbud på øya, så ta med deg egen mat og drikke for sikkerhetsskyld.

Pak Bia Island

Pak Bia er en naturskjønn liten øy cirka fire kilometer nord for Hong Island. Foto: Caroline Furu / ABC Nyheter

Denne øya er et bittelite, ubebodd paradis som er verdt å ta turen innom. Den er en del av Hong-øyene og ligger cirka 20 minutter med speedbåt fra Ao Nang. Stranden blir ofte avbildet i reisereportasjer om Thailand på grunn av den karakteristiske klippen som står midt i havet.

Vi var på øya midt på dagen og synes ikke det var overbefolket for det. På Tripadvisor råder imidlertid flere av brukerne andre til å komme hit enten tidlig eller sent på dagen fordi det fort kan bli trangt om plassen.