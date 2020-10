Wizz Air utvider satsingen i Norge - oppretter base i Trondheim

Det meldte konsernsjef József Váradi i Wizz Air under en digital pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Konsernsjefen meldte at flyselskapet hadde fått en overveldende respons fra norske passasjerer og hadde solgt flere tusen billetter allerede og at det var derfor de nå utvider tilbudet allerede og kutter prisene ytterligere.

Ikke like varm velkomst fra alle

Han innrømmet at tilbakemeldingene fra norske fagforeninger ikke var like varm.

– Jeg ville ikke klassifisert det som en bryllupsinvitasjon, sier toppsjefen og utdyper:

– Når du blir invitert til ekteskap føler du kjærlighet, og det føler jeg ikke for øyeblikket, sa Váradi på pressekonferansen. Han sto fast på at selskapet er fagforeningsfritt og ikke hadde noen planer om å la ansatte opprette fagforeninger.

Konsernsjefen påpekte at deres ansatte fikk gode markedsdyktige lønninger. Han hadde fått med seg at også statsminister Erna Solberg hadde meldt at hun ikke ville fly med selskapet.

– Jeg respekterer hennes syn fullt. Jeg håper at hun ombestemmer seg når hun forstår effekten av Wizz Air og verdiene vi tar med oss til landet, sa Váradi under pressekonferansen.

Ny base i Trondheim

De nye rutene vil være fra Trondheim til Bodø og Tromsø, fra Tromsø til Stavanger og Bodø og fra Oslo til Bodø og Ålesund. Prisene skal starte fra 99 kroner. De nye rutene vil starte opp i desember. Alle rutene vil være daglige, utenom Tromsø - Stavanger, som skal gå tre ganger ukentlig.

Fra før har Wizz Air planlagt flyvinger fra Oslo til Bergen, Trondheim og Tromsø. Disse flyvingene skal starte fra 5. november.

Slik presenterte Wizz Air sitt nye utvidede ruteprogram for innenriksflyvinger i Norge med ny base i Trondheim. Selv om de nok fortsatt ikke helt har satt seg inn i norsk geografi. Foto: Skjermdump/Wizz Air

Wizz Air har hatt utenlandsruter fra Norge i flere år og flyr i dag fra utlandet til ni norske flyplasser, men det er først nå de begynner å fly mellom norske byer. I 2019 var Wizz Air det femte største flyselskapet hos Avinor med over 1 million reisende.

Saken oppdateres.