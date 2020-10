Billettsalget har skutt i været

– Vi solgte fire ganger så mange billetter i går sammenlignet med samme dag uka før, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til ABC Nyheter.

Tirsdag ble det kjent at det ungarske lavprisselskapet Wizz Air åpner nye flyruter i Norge. Det har ført til at salget av flybilletter har økt de siste dagene.

Ikke bare hos nykommeren Wizz Air, men også hos konkurrenten Norwegian, som har valgt å sette ned prisene med 70 prosent på de mest konkurranseutsatte rutene.

– Ser lovende ut



I første omgang åpner Wizz Air tre ruter fra Gardermoen til henholdsvis Bergen, Trondheim og Tromsø. Wizz Air er på vingene i Norge fra 5. november.

Nå får Norwegian og SAS konkurranse fra det ungarske flyselskapet WIzz Air på flere innenriksflygninger i Norge. Her fra Oslo Lufthavn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Til Flysmart24 sier kommunikasjonssjef i Wizz Air, Andras Rado, at de er godt fornøyd med salget så langt.

– Vi har en policy hos oss om ikke å kommentere enkeltruter, men vi kan si at salget de første timene og dagen etter at nyheten ble kjent ser lovende ut og oppfyller våre forventninger, sier Rado til bransjenettstedet.

– Umiddelbar effekt



På markedsplassen Finn.no har de sett en stor økning i antall solgte flybilletter. Etter at det tirsdag ble kjent at Wizz starter opp tre nye ruter i Norge økte salget av flybilletter med 16 prosent.

– Lanseringen av innenriksruter fra Wizz Air ga oss en umiddelbar effekt på bookingene innenriks, sier kommersiell direktør Terje Berge til Flysmart24.

Wizz Air er Ungarns største flyselskap og det nest største lavprisselskapet i Europa med en flåte på 133 fly. I Norge har selskapet ruter fra Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Molde, Gardermoen, Torp, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

Fire ganger så mange



Kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen. Foto: Norwegian

Hos konkurrenten Norwegian har man solgt fire ganger så mange billetter sammenlignet med forrige uke.

– I Norwegian er vi for konkurranse på like vilkår. De siste dagene har vi opplevd stor interesse for våre flyvninger mellom Oslo og Bergen, Oslo og Trondheim og Oslo og Tromsø, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til ABC Nyheter.

– Hva tror dere økningen skyldes?

– Økningen skyldes nok stor oppmerksomhet, men det kan nok også være et tegn på at det er mange trofaste Norwegian-kunder der ute som velger å fly med et selskap som sørger for å opprettholde kritisk infrastruktur i Norge med flyvninger fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord, sier Sandaker-Nielsen.

– Skjerper oss



Kommunikasjonssjef i SAS, John Eckhoff, opplyser at selskapet aldri kommenterer salgstall utover de månedlige oppdateringene.

– SAS har vært i Norge i snart 75 år. Dette er vårt hjemmemarked og her, som alle andre steder vi opererer, konkurrerer vi mot andre selskaper. Det er vi vant til. Konkurranse på like vilkår skjerper oss og gjør oss enda bedre, sier Eckhoff til ABC Nyheter.



Om hvordan selskapet ser på en ny konkurrent i Norge, svarer han:

– Vi skal fortsatt være det foretrukne selskapet for dem som flyr fra, til og innen Skandinavia med et rutetilbud som er tilpasset behovet til skandinaviske reisende.