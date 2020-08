Lørdag ble det innført innreisekarantene for personer som kommer fra Polen, Malta, Island, Kypros, Færøyene, Nederland og to regioner i Danmark og Sverige. Nå tyder VGs siste oversikt på at ytterligere fire land står i fare for å bli rødmerket ut i fra siste smitteutvikling.

Norske helsemyndigheter setter som krav at landet (eller regionene for Sverige og Danmarks del) må ha under 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt siste to uker. Storbritannia har nå 20,7, mens Hellas (22,5), Østerrike (23,53 og Irland (22,3) alle kom godt over grensen over helga. Det vil bety at landene trolig vil bli rødmerket av myndighetene.

Svenske regioner kan bli gule

Også hovedstadsregionen på Sjælland, altså København-området, ligger nå an til å bli rødmerket. For Sveriges del kan det gå andre veien, der regionene Jämtland og Norbotten har så lav smitte at de kan bli gulmerket, og man slipper karantene ved innreise til områdene.

I forrige uke gikk regjeringen bort fra grønne og røde land, og land som tidligere var merket grønne ble så gule. Dette for å påpeke at regjeringen ikke anbefaler reiser til utlandet, selv om man slipper karantene i gule land.

– Så lenge vi har anbefalingen om å unngå unødvendige reiser, vil vi bare ha røde og gule land, påpekte Solberg under pressekonferansen onsdag i forrige uke.