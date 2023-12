Gullprisen til himmels: Flere og flere pantsetter smykkene sine

Gullprisen i norske kroner har i løpet av året nådd nye rekordnivåer. Blant annet har en sterkere dollar ført til at gullprisen har steget fra omtrent 570 kroner ved årets begynnelse til 715 kroner i begynnelsen av desember.

På fem år har gullprisen doblet seg. Lånekontoret, Norges eneste pantbank, ser en økende interesse fra norske husholdninger for å belåne sine gullgjenstander.

Det har vært en økning i lånebeholdningen i løpet av året, og cirka 85 prosent består av pant i gullgjenstander, skriver de i en pressemelding.

Kan låne mer i dag

Prisen på gull styres av en rekke forskjellige faktorer. Selvfølgelig har prisen på selve råvaren stor innvirkning, men også valutakurser, økonomiske sykluser og usikkerheten i andre markeder spiller en rolle. Uroligheter i verden har også en tendens til å få gullprisen til å stige ytterligere. Dette gjør at man kan låne mer på sitt gull i dag enn man kunne for eksempel for tre år siden.

– Det finnes et alternativ til forbrukslån som er tryggere, og det er å låne av seg selv ved å pantsette egne verdigjenstander hos Lånekontoret, sier Helle Biseth Markussen, daglig leder ved Lånekontoret i pressemeldingen.

– Med den høye gullprisen er det mulig å få et stadig større lånebeløp på sine gullgjenstander, legger hun til.

Kan belåne flere ting

Men kan belåne gjenstander med andrehåndsverdier som klokker, antikviteter, sølvgjenstander, bunader og merkevesker, men gull har vært det mest vanlige å belåne.

Hvis man ikke kan eller ønsker å innløse pantet, blir det solgt på auksjon, og et eventuelt overskudd går tilbake til låntakeren.

Lånekontoret er den eneste pantbanken i Norge og har en lang historie. Den ble grunnlagt i 1888 av Oslo kommune for å hjelpe de fattige og forhindre ågerlån. I dag er Lånekontoret en del av et stiftelseseid selskap som tilbyr lån til alle som har verdigjenstander av varig verdi.