Dette er nordmenn mest redd for å ikke kunne unne seg

Dyrtiden gjør at de fleste av oss må prioritere annerledes. Torsdag kom også nyheten om at Norges Bank setter opp styringsrenten til 4,5 prosent.

Men på tross av dårligere råd, er det enkelte ting vi nordmenn kvier oss ekstra til å gi slipp på.

På vegne av Bluestep Bank har YouGov undersøkt hva slags hverdagsluksus nordmenn er mest redd for å ikke kunne unne seg fremover.

Les mer om privatøkonomi her!

Blant alternativene var blant annet reiser, mat, oppussing, shopping og velvære.

– Nordmenn har innsett alvoret, og mange har ikke like mye penger til overs hver måned lengre. Årsakene er sammensatt, men høye renter i kombinasjon med høyere prisnivå på relativt kort tid er nok hovedgrunnen. I tillegg har nok mange trolig ikke justert forbruksmønsteret sitt etter pandemien hvor flere hadde god råd som følge av et rekordlavt rentenivå, samt færre ting å bruke penger på. Ikke alle har klart denne omstillingen, sier Steinar Thoresen, Norgessjef i Bluestep Bank i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nå ser folk seg nødt til å prioritere annerledes. Vi ser allikevel at nordmenn ønsker å leve gode liv der opplevelser og det sosiale blir viktigere enn materielle ting, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Steinar Thoresen, norgessjef i Bluestep Bank. Foto: Bluestep Bank

Frykter weekendturene ryker

Resultatene fra undersøkelsen viser at hele 30 prosent er redd for å ikke kunne unne seg weekendturer eller reiser fremover. 18 prosent frykter at de ikke kan ta seg råd til å pusse opp hjemme og like mange frykter at de ikke kan unne seg restaurant- eller cafébesøk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Behovet for å reise sitter nok dypt i oss nordmenn, og mange har nok kjent på et økt behov for reiser og opplevelser etter pandemien. Restaurantene melder også om fulle hus om dagen, så det er tydelig at dette er noe folk er nølende med å gi slipp på, selv i økonomisk usikre tider.

Behovene virker å være ganske like, på tvers av både kjønn og alder. Med unntak av shopping av klær, sko og smykker der 20 prosent av kvinner frykter færre muligheter til å skaffe seg noe nytt, mot kun 13 prosent blant menn. Oppofrelse av spa og velvære er det kun 9 prosent som frykter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forbruksgjelden øker betraktelig

Forbruksgjelden har økt med nesten fem milliarder de to siste månedene. Ifølge tall fra Gjeldsregisteret økte forbruksgjelden med tre milliarder bare fra september til oktober i år, samt en økning på 1,8 milliarder i november. Thoresen ønsker at folk skal ha råd til å hygge seg, men oppfordrer alle til å ta ansvar og i hvert fall ikke finansiere forbruket med kreditt og forbrukslån.

– Jeg ønsker selvsagt at folk skal ha råd til å unne seg litt «luksus» i hverdagen, i hvert fall sosiale aktiviteter som beriker livene våre. Men når vi vet at 28 prosent synes det er utfordrende å få inntektene til å dekke alle utgiftene, håper jeg at folk kan balansere de behovene med en sunn økonomi ved å bruke penger de faktisk har. Ikke ty til dyre kredittkort eller forbrukslån, avslutter Thoresen.