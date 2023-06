Forbrukerøkonom: Så mye dyrere kan boliglånet ditt bli

Det ventes en ny økning av styringsrenten. Flere eksperter tror til og med på dobbel renteøkning i juni.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har også rådet Norges bank til å sette opp renten for å dempe inflasjonen.

I tillegg har markedsrentene økt. Dette vil også kunne slå negativt ut på boliglånsrenten, mener ekspert.

Les mer om økonomi her!

Ekspert: – Kan bli en boliglånsrente på seks prosent

Markedsrentene har nå passert fire prosent. Så høyt har den ikke vært siden årsskiftet 2008/2009, skriver Nettavisen.

Det kan slå hardt ut for dem med boliglån. Dette fordi boliglånsrenten varierer i takt med markedsrentene. Renten sier mye om hva bankene må kjøpe inn penger for når de skal låne videre til kundene.

I tillegg forventes det minst tre renteøkninger til fra Norges Bank i 2023. En dobbel en allerede i juni.

– Slår forventningene til, må norske boliglånstakere regne med en boliglånsrente på seks prosent, sier porteføljeforvalter Ole-Andreas Grendstadbakk hos fondsforvalteren Holberg til Nettavisen.

I dag er styringsrenten på 3,25 prosent. Boliglånsrentene ligger over tid 1,25-1,75 prosentpoeng over denne renten.

Disse er mest utsatt

Når renta øker er det også enkelte grupper som merker det mer enn andre.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea. Foto: Nordea

Nordeas forbrukerøkonom Derya Incedursun mener følgende grupper vil kjenne renteøkningene mest:

De med store boliglån og lite økonomisk fleksibilitet

De med høy gjeld i forhold til inntekt

Husholdninger med lav inntekt med gjeld

Småbarnsfamilier med gjeld

Minstepensjonister og uføretrygdede med gjeld

Incedursun og Nordeas regnestykke viser også at folk med en gjeld på tre og seks millioner kan få et henholdsvis 15.432 kroner og 30.858 kroner dyrere lån, hvis renten øker med 0,75 prosentpoeng.

Tallene er basert på et annuitetslån med 25 års nedbetalingstid, 2500 kroner i etableringsgebyr og 65 kroner i termingebyr.

Advarer mot avdragsfrihet

Forbrukerøkonomen anbefaler boliglånskunder også å forberede seg på at rentenivået vil holde seg høyt de neste årene.

– Derfor er det alltid lurt å budsjettere og planlegge økonomien basert på en høyere rente for å sikre økonomisk stabilitet, sier hun.

Hun advarer samtidig mot å bruke avdragsfrihet utenom tider det virkelig er nødvendig.

– Avdragsfrihet kan komme godt med i perioder med økonomiske utfordringer, for eksempel ved arbeidsledighet eller sykdom, men man bør være forsiktig med å bruke avdragsfrihet som en permanent løsning. Dette kan føre til at lånet varer lenger og øker den totale kostnaden over tid, og at de økonomiske utfordringene er raskt tilbake etter at perioden med avdragsfrihet er over, sier Incedursun.

Se video: Justisministeren stilles til veggs