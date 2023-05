I en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Bluestep Bank svarer én av ti at de ikke har tatt kontakt med banken det siste halvåret for å få økonomiske råd. At økonomi er vanskelig og at det oppleves som skummelt og ubehagelig å ta kontakt med bankene oppgis som hovedårsaker i undersøkelsen.

– Det er tydelig at det er mangel på økonomikunnskap hos mange, og vi forstår at det kan være vanskelig. Vi opplever at flere ser på det som skambelagt, noe som fører til at folk skyver problemene unna. Det er det siste man burde gjøre slik tidene er nå, sier Steinar Thoresen, Norgessjef i Bluestep Bank, ifølge en pressemelding utstedt av banken.

«Bankskrekk»

Banken opplyser at flere som har søkt hjelp hos banken ikke svarer når banken tar kontakt med kundene. Thorsen omtaler tendensen som «bankskrekk».

– Vårt største råd er rett og slett å ringe banken og ta den samtalen. Jobben til disse rådgiverne er nettopp å hjelpe, og ved å våge å be om hjelp kan man løse en knute som trolig bare forverrer seg jo lengre man venter, sier Thoresen.

Lån og renter

Undersøkelsen viser også at flere synes det er vanskelig å holde oversikt over lån og renter.

12 prosent av deltakerne i undersøkelsen oppgir at de ikke vet hva de har i rente. 18 prosent sier de ikke forstår seg på renter i tilstrekkelig grad og 27 prosent svarer at det er vanskelig å holde oversikt.