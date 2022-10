Sist ut er høyfjellshotellet Spåtind. Hotellet ligger ved den høyeste fjelltoppen på Synnfjellet mellom Lillehammer i øst og Fagernes i vest.

Spåtind Fjellstue har vært i drift siden 1965 og har de senere år utviklet flere overnattingskonsept med hotellrom, leiligheter med selvhushold og Basecamp, ifølge Ut.no.

Etter at strømregningene ble stadig høyere, og til slutt femedoblet seg, så eierne ingen annen utvei enn å stenge ned og begjære selskapet konkurs.

– Vi kom fram til at det er umulig

– Det har vært veldig uforutsigbart, og lite stabilitet. Man måtte hele tiden tilpasse seg etter restriksjoner. I tillegg har vi opplevd at ansatte fikk corona og at vi måtte stenge helt, så det har vært veldig utfordrende. Vi har slitt veldig med å få stabil drift, forteller en av eierne av fjellstua, Jordi Somers, til TV 2.

I desember i fjor hadde hotellet en strømregning på 100.000 kroner. Med dagens priser mener ville kostnadene raskt krype opp mot en halv million kroner.

– Vi kom fram til at det er umulig, konstaterer Somers. Oppland Arbeiderblad omtalte saken først.

- Det gikk dessverre ikke

Han overtok driften for om lag tre år siden og hadde store planer for stedet. I stedet ble nedturen bratt. Dermed må det tradisjonsrike stedet stenge dørene for godt. På hjemmesiden står det opplyst at hotellet er stengt.

– Det er en tung dag. Og spesielt med tanke på alle som blir berørt. Aksjonærene, personalet, samarbeidspartnere, romeiere som har stått på, hjulpet til og støttet oss gjennom disse åra. Vi har gjort det vi kunne og jobbet beinhardt for å få det til, og det gikk dessverre ikke, sier styreleder i Destinasjonsdrift AS, Jordi Somers, til Børsen.

298 aksjeselskaper gikk konkurs i september

298 aksjeselskaper gikk konkurs i september. Det er 42 prosent flere enn måneden før og 17 prosent flere enn i september i fjor, skriver NTB.

– Det er ingen hemmelighet at både privatpersoner og bedrifter står overfor utfordrende økonomiske tider fremover, og det er derfor viktig å benytte seg av fakta i form av data for å gjøre gode valg, sier analytiker Julie Berg i analyseselskapet Experian i en pressemelding.