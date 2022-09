– Vi ser nedgang i alle segmenter rundt om i verden, sier Raj Subramaniam.

Han er administrerende direktør i fraktkjempen FedEx. Selskapet er et av verdens største og opererer over hele verden. FedEx sysselsetter mer enn 250.000 mennesker globalt.

I en ny rapport fra transportgiganten går det fram at inneværende år er et av de tyngste selskapet noensinne har vært gjennom. Men det stopper ikke der. Nå forventer FedEx ytterligere nedturer av episke dimensjoner.

– Disse tallene lover ikke godt, sier Subramaniam om selskapets siste kvartalsregnskap, ifølge CNBC.com.

– En risiko for at vi går inn i en reell resesjon

Senioranalytiker i Danske Bank, Bjørn Tangaa Sillemann, ser også mørke skyer i horisonten.

– Det er ingen tvil om at økonomien er overopphetet akkurat nå. Det er ikke noe galt med at vi har en periode med lav eller negativ vekst. Slik skal det ideelt sett gå, slik at vi får ned inflasjonen. Men det er en risiko for at vi går inn i en reell resesjon, hvor arbeidsledigheten kan stige ganske kraftig, sier senioranalytikeren til EkstraBladet.

Han viser til at forbrukertilliten i Europa nå er på et bunnivå, og at svært mange husstander er under press som følge av ekstreme energipriser, ukontrollert inflasjon, høye renter og svekket kjøpekraft.

Til sammen kan dette sende Europa og store deler av verden ut i global krise med enorm arbeidsledighet, matmangel, gjeld og lavkonjunktur, noe som vil kunne gå over i langvarig resesjon.

Vedum: – All historisk erfaring viser at det er oppskriften på økt ledighet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Også i Norge, som tjener enorme summer på salg av olje, strøm og gass under den pågående energikrisen, blinker nå varsellampene. Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum varsler strammere og tøffere tider.

– Vi kan ikke gjøre som man har gjort i tidligere år, å bare bruke flere oljepenger for å løse utfordringer. Tvert imot må vi bruke mindre, og samtidig har vi store utgifter vi skal betale og store oppgaver å gjøre. Hvis det blir høy prisvekst over tid, så viser all historisk erfaring at det også er oppskriften på økt ledighet, advarte Vedum under en pressekonferanse 31. august.

– Det verst tenkelige scenariet

President Christine Lagarde i Den europeiske sentralbanken sier Eurosonen risikerer resesjon dersom Russland stanser alle gassleveranser til Europa.

– Det verst tenkelige scenariet for 2023 tilsier negativ vekst dersom Russland stanser all gassforsyning og energirasjonering i eurosonen, advarer Lagrade.

DNB Markets advarer om effekten av raske renteøkninger for norske husholdninger.

– Bratte og hyppige rentehevinger, myntet på å kjøle ned økonomien og dermed stagge varigheten av den uvanlig høye prisveksten, vil utgjøre en real kalddusj for husholdningene. Tross alt er norske husholdninger tungt forgjeldet og med nesten utelukkende flytende renter på sine lån, skriver DNB Markets i sin rapport.