Nå advarer hotelldirektører om at næringen kan stå foran sin svarteste periode, og at det for enkelte aktører kan bety kroken på døra hvis avbestillingene fortsetter.

I flere norske byer er situasjonen ekstra alvorlig. I Tromsø har nye smitterekorder blitt satt nesten daglig den siste tiden.

Fra og med onsdag må byens innbyggere innfinne seg med et strengere tiltaksregime. Det betyr påbud om munnbind på kollektivtransport og i butikker, krav om hjemmekontor, og bordservering på serveringssteder.

Kan føre til fullstendig kollaps

Etter at kommunen signaliserte at det ville bli innstramminger, endret alt seg over natten. Kanselleringene begynte å renne inn. Hotell som hadde ordrebøker med mange bestillinger opplevde plutselig at gjestene likevel ikke ville komme.

Nå står julebordsesongen for tur. Den mest innbringende sesongen i løpet av året.

– Dette er dødsstøtet. Det blir tøft. Endelig når vi har kommet opp av gropa, så kommer det nye restriksjoner, sier hotellsjef på Scandic Ishavshotell, Poul-Henrik Remmer, til iTromsø. Han frykter at de nye, skjerpede tiltakene kan bidra til fullstendig kollaps i markedet.

– Situasjonen er svært kritisk

Hotellkollega Ida Kristine Jakobsen på The Edge i Tromsø er også urolig nå, skriver Nordlys. Hun føler seg maktesløs i kampen for å stanse de mange kanselleringene.

– Situasjonen er svært kritisk. Det har fått og vil få store konsekvenser. Kanselleringer på arrangementer framover ryr inn. Vi er ekstremt overrasket over at det ikke er tatt stilling til eventuelle kompensasjonsordninger før man går ut med disse anbefalingene og restriksjonene , sier The Edge-sjefen til borsen.no.

NHO: – Vil kunne føre til store tap



Direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nå etterlyser hun innføring av coronapass slik blant annet danske myndigheter har innført. Forslaget får støtte fra administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– Tiltak som rammer reiselivet er uakseptabelt. Det vil ikke ha ønsket effekt, men vil kun føre til store tap og i verste fall nye runder med permitteringer, sier Krohn Devold til NTB.

Hun viser til at Danmark ikke innfører restriksjoner som rammer fullvaksinerte eller næringslivet.

– De innfører coronapasset som et effektivt tiltak for å hindre smitte. Regjeringen bør gjøre det samme her, oppfordrer NHO-direktøren.