20 av Norges fineste hoteller

Denne artikkelen ble først publisert av Kapital Reise 20.11.2020.



Alt fra råflotte femstjerners hoteller av internasjonal kaliber til små, unike krypinn med så mye særpreg at du skal slite med å matche det noe annet sted i verden.

The Bolder, Lysefjorden

The Bolder Skylodge Foto: The Bolder

I Lysefjorden, 604 meter over havet, står to lodger og balanserer på hver sin søyle. De er bygget slik for å minske fotavtrykket i landskapet, så designet er både symbolsk og modig. De har nemlig en visjon om å lage så lite fotavtrykk på jorden som mulig. Enhetene er på 22 kvadratmeter og tilbyr all komfort du skulle ønske og består av to doble soverom, designkjøkken, bad og spisestue med utsikt over hele Lysefjorden. Priser for en lodge per natt er 3700 kroner og da er høydeskrekk inkludert. Tør du?

www.thebolder.no

Opus XVI, Bergen

Opus XVI Foto: Opus XVI

Noen av komponisten Edvard Griegs etterkommere ønsker her gjestene velkommen til en klassisk hotellopplevelse med moderne vri som skal gi innblikk i komponistens rike liv.

Hotellet ligger i en historisk bygning fra 1876, opprinnelig bygget som en bank – eller Banco Rotto i nyere tid, i hjertet av Bergen. Det inneholder restaurant, bar, utstilling med kunst av lokale kunstnere, treningsrom, samt møte- og bankettfasiliteter som passer perfekt til bryllup og private feiringer. I tillegg har hotellet en utstilling om Edvard Grieg og komposisjonen av hans mest kjente a moll-konsert, opus 16. Et opphold her kan med fordel kombineres med konsert på Troldhaugen, ekteparet Griegs hjem på Hop, eller et av de mange spennende arrangementene i Grieghallen.

Opus XVI har 65 luksuriøse rom noen få skritt unna Fisketorget. Utsikten fra rommene er mot Fløyen eller Vågsallmenningen.

www.opusxvi.no