7.206.270 kroner er mye penger. Dette var førstegevinsten da en spiller fra Viken prikket inn samtlige riktige tall under lørdagens trekning.

Men ettersom hun ikke tok seg tid til å undersøke om hennes tallkombinasjon ga uttelling, var hun samtidig helt uvitende om at hun over natten hadde blitt mangemillionær.

– Jeg trodde først det var en feil i banken

Først tirsdag morgen gikk det opp for henne idet hun skulle inn på nettbanken. Der fikk hun se et tall så stort at hun umiddelbart var overbevist om det var en teknisk feil.

– Jeg så det var over syv millioner kroner på kontoen min da jeg sjekket den litt utpå dagen mandag. Jeg trodde først det var en feil i banken og tenkte ikke så mye over det. Men så sjekket jeg kontoen igjen før jeg la meg, og da sto de pengene der fremdeles, forteller kvinnen ifølge Norsk Tipping.

Så oppdaget hun avsenderen: «Norsk Tipping». Da gikk det et lys opp for henne.

– Jeg ble bare sittende og glane på summen, og tenkte at hvis dette er riktig, så skal jeg kjøpe meg en leilighet på fjellet, forteller kvinnen.

– Begynte å gråte



Da hun ringte datteren for å fortelle om gevinsten, kom tårene.

– Hun skjønte det var meg og begynte å gråte. Datteren min ringte Norsk Tipping, og jeg er så glad for å snakke med dere nå. Ellers hadde jeg ikke trodd på det, sier kvinnen, som har levert nøyaktig samme tall siden Lotto ble lansert i Norge i 1986.

Nå går turen til nærmeste gullsmed. En diamantring har hun alltid ønsket seg. Og en flaske champagne.

– Dette har jeg ikke tenkt å si til noen.