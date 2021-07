Tirsdag ble den 19 år gamle briten Danyal Hussein funnet skyldig i å ha knivstukket og drept et søsterpar i en London-park juni i fjor. Det skriver Reuters.

Ofrene Nicole Smallman (27) og Bibaa Henry (46) hadde vært ute og feiret sistnevntes bursdag med venner da de ble angrepet av Hussein. Ifølge britisk politi stakk Hussein Smallman og Henry henholdsvis 28 og åtte ganger. Etter drapene slepte han likene inn i en liten skog hvor søstrene ble funnet av Smallmans kjæreste dagen etter.

Signerte kontrakt med «demon»

Danyal Husseins «kontrakt» med demonen «Mighty King Lucifuge Rofocale», som han har signert med sitt eget blod. Foto: NTB / Reuters / Metropolitan Police

Ifølge politiet utførte Hussein drapene for å innfri sin del av en «kontrakt» han hadde med «demonen» «Mighty King Lucifuge Rofocale». Husseins løfte i kontrakten, som han signerte med sitt eget blod, var at han skulle utføre minst seks ofre hver sjette måned så lenge han var fri og fysisk kapabel til å gjennomføre det.

I kontrakten skrev Hussein at han håpet at han skulle bli belønnet med å vinne flere millioner kroner i lotto for å innfri sin del av kontrakten. Politiet sier at de fant tre lottokuponger som Hussein hadde kjøpt etter å ha drept de to kvinnene.

– Dette er vanskelig for enhver normal person å fatte. Det er nesten som en film , sier sjefsinspektør i politiet og leder for etterforskningen av drapene, Simon Harding, ifølge Reuters.

Hussein, som bodde med moren sin, ble arrestert fire uker etter drapene som følge av at politiet fant blodspor etter ham på åstedet. Politiet tror det kun var en skade i hånda hans som hindret ham fra å finne flere ofre.

– Jeg og teamet mitt er helt overbevist om at han ville drept flere, sier Harding.

Da etterforskere ransaket hjemmet hans fant de flere sataniske symboler og en håndskrevet bok som inneholdt sataniske formler som blant annet skulle gjøre ham mer tiltrekkende overfor kvinner. Det var under ransakingen kontrakten og de tre nevnte lottokupongene også ble funnet.

Danyal Hussein sendes i varetekt etter å ha blitt arrestert. Foto: NTB / Reuters / Metropolitan Police

En «veldig arrogant ung mann»

I retten nektet Hussein for å ha vært involvert i drapene. Samtidig hevdet han at det hele var en konspirasjon mot ham. Juryen mente derimot at han var skyldig i drapene på Nicole Smallman og Bibaa Henry.

Dommen vil bli avgjort på et senere tidspunkt.

Politiet sier at det er uklart hvordan Hussein ble fascinert av det okkulte. Etterforskerne visste at han hadde surfet på det mørke nettet, men klarte ikke å få tilgang til brukeren hans fordi Hussein nektet å gi fra seg passordet.

Etterforskningsleder Harding beskriver Hussein som en «veldig arrogant ung mann», men at det ellers ikke er noe bemerkelsesverdig ved ham. Hussein ble tidligere i livet diagnosert med autisme, men har ikke hatt noe med psykiske helsetjenester å gjøre.

I 2017 ble Hussein rapportert til en britisk kontra-ekstremismeetat av skolen sin. Ifølge politiet hadde han da gitt uttrykk for høyreekstreme tanker, skriver Reuters.

Smallman og Henrys mor, Mina Smallman, takket tirsdag britisk politi for å ha brakt Hussein til retten der han ble funnet skyldig.

– I dag minnes vi jentene våre som de nydelige og sterke kvinnene de var. Vi håper at noe godt kommer ut av denne forferdelige saken, sa hun.